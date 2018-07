Dure défaite pour le CS Monteuil

Le CS Monteuil n’a pas été de taille face au Dynamo samedi soir dernier à Québec. Grâce à un tour du chapeau de Évelyne Viens, le Dynamo de Québec a infligé un cuisant revers de 6-1 au CS Monteuil.

« On n’était pas à la hauteur de nos adversaires ni à la hauteur de nous-mêmes, résumait l’entraîneur-chef David Cerasuolo au lendemain de la défaite. Maintenant si quelqu’un sait pourquoi j’aimerais bien le savoir... On a eu beaucoup de difficulté à gérer l’athlétisme de leurs deux joueuses clés; Évelyne Viens et Gabrielle Carle, donc on a payé cher. »

C’est d’ailleurs Évelyne Viens du Dynamo qui a donné le ton au match en inscrivant le premier but à la dixième minute de jeu seulement. À peine cinq minutes plus tard, c’était au tour de Dominique Fortin de tromper la vigilance de la gardienne Olivia Desgroseilliers pour doubler l’avance des siennes.

Le club de Monteuil a ensuite joué de malchance lorsqu’une de ses joueuses a accidentellement poussé le ballon au fond de son propre filet après avoir été touché par Évelyne Viens. La meilleure buteuse de la ligue a jouté un troisième but en deuxième mi-temps, tout comme Gabrielle Carle et Rosalie Dumont pour donner les devants 6 à 0 à l’équipe locale. Le seul moment de réjouissance du CS Monteuil est venu en fin de match quand Kaitlyn Fournier a trouvé le fond du filet, mais c’était trop peu trop tard.

Des absences lourdes à combler

Avant même le coup de sifflet initial, on notait une absente importante du côté de Laval. La joueuse de milieu de terrain Marika Guay a dû quitter l’équipe un peu plus tôt que prévu dans la saison pour rejoindre son équipe de l’Université de Santa Clara en Californie.

La perte de la meilleure marqueuse de l’équipe s’est ainsi fait sentir durant le match. « C’est une des joueuses les plus complètes de la ligue et surtout à son âge. Elle va nous manquer et nous forcer à apporter des ajustements, car il n’y a pas une autre joueuse comme elle », affirmait l’entraîneur-chef après le match.

Le CS Monteuil a également dû se débrouiller sans son attaquante Magalie Dépôt durant une bonne partie du match, elle qui a subi une commotion cérébrale à la 40e minute de jeu. Son état sera réévalué sous peu.

L’équipe devra de plus remplacer l’attaquante Florence Laroche qui quittera sous peu, elle aussi pour rejoindre son équipe de l’Université de San Diego State.

Objectif : gagner chaque série de matchs

Après le match, l’entraîneur David Cerasuolo a rapidement demandé à ses joueuses de mettre cette performance derrière elles et a fait le bilan sur la première moitié de saison. Ce dernier s’est donné un nouvel objectif d’ici la fin de la saison : remporter chacune des séries de trois matchs face à ses adversaires. « Il faut viser un objectif qui est difficile, car si c’est facile on n’accomplit pas beaucoup... On s’est donc donné un objectif en termes de matchs plutôt qu’un positionnement au classement.»

Le CS Monteuil aura la chance d’égaliser sa série contre la Rive-Sud alors qu’il accueillera le FC Sélect le 15 juillet à 18h30.

Marque finale : CS MONTEUIL – DYNAMO QUÉBEC : 1-6

Buts Monteuil: Fournier (86e)

Buts Québec : Viens (10e, 30e, 68e ), Fortin (15e), Carle (48e), Dumont (78e)