Le Service de police dévoile la programmation du Parcours des héros

Le Service de police invite la population à son événement annuel le Parcours des héros, qui se tiendra le 8 septembre prochain, au Centre de la nature de Laval.

Bien plus qu’un événement sportif, cette journée sera dédiée aux familles avec des activités pour tous les goûts. Parents, amis et enfants pourront s’amuser parmi les jeux gonflables, la visite d’une auto-patrouille, les démonstrations des maîtres-chiens, le boot camp pour les jeunes, la course costumée et bien plus encore.

« Le Rocket de Laval est une nouvelle organisation dans le paysage lavallois et le Service de police est heureux d’y être associé pour soutenir une organisation comme les Olympiques spéciaux. Nous sommes d’autant plus fiers, car c’est un événement à grand déploiement organisé par nos policiers afin de créer et maintenir un lien de proximité avec nos citoyens. Dans cette optique, nos précieux partenaires font toute la différence pour la réussite d’un événement comme celui-ci », souligne Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval.

Pour cette 3e édition, les membres du comité organisateur sont fiers d’annoncer une association avec le Rocket de Laval. Une équipe sera d'ailleurs formée de joueurs et les citoyens qui viendront au Centre de la nature auront aussi la chance de lancer quelques rondelles au filet avec leurs joueurs favoris.

Le vice-président du développement et des opérations de la Place Bell, M. Mark Weightman, a remis au Service de police un encadrement du chandail autographié du Rocket de Laval, afin de souligner le partenariat entre les deux organisations.

« C’est un véritable honneur pour moi de participer à porter la cause des Olympiques spéciaux aux côtés de nos amis du Service de police de Laval. Depuis quelques années, le Parcours des héros véhicule brillamment les valeurs de travail d’équipe, d’inclusion, d’entraide et de dépassement de soi. Il s’agit donc d’une association naturelle pour nos joueurs et pour les employés du Rocket pour qui la cause et ces valeurs sont chères », conclut Mark Weightman, vice-président du développement et des opérations de la Place Bell.