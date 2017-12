Une nouvelle convention collective pour les cols bleus de Laval

C’est lors d’une séance du comité exécutif tenue hier matin que le maire de Laval, Marc Demers, et le président du Syndicat des cols bleus, Martin Gagnon, ont officialisé la nouvelle convention collective qui s’échelonnera jusqu’au 31 décembre 2021.

« Il s’agit d’une entente favorable pour les deux parties. Ce nouveau contrat de travail permet d’améliorer les services aux citoyens et ce, tout en respectant leur capacité de payer », a affirmé le maire Demers.

De façon globale, la convention prévoit des augmentations de 2 % pour chacune des six années couvertes, soit de 2016 à 2021. Fait nouveau, l’équivalent de 1 % additionnel sera versé en 2020-2021 en lien avec les gains de productivité réalisés dans le cadre de l’entente.

De plus, l’horaire des cols bleus sera modifié afin de permettre davantage de flexibilité, notamment en ajoutant un plus grand nombre d’horaires de fin de semaine. Cela sera possible par la consolidation de plusieurs emplois temporaires en emplois permanents. Le nombre de mandats confiés aux cols bleus sera également bonifié. Dorénavant, ils prendront en charge l’entretien mécanique (plomberie, électricité, ventilation, etc.) des nouvelles installations municipales, en l’occurrence le futur complexe aquatique.