C’est le dimanche 14 janvier qu’aura lieu le lancement de la patinoire Centropolis avec le Rocket de Laval. Épreuves en face à face, animations, igloo gonflable et DJ permettront aux participants de vivre un après-midi de hockey sportif et festif.



Dimanche 14 janvier de 13 h à 16 h

Trois joueurs de l’équipe du club de hockey Rocket de Laval seront présents, en plus de la mascotte, Cosmo. Plusieurs activités sont au programme et un bon chocolat chaud sera offert à tous les participants :

Patinoire Centropolis – Affronter les pros Duel un contre un avec un joueur du Rocket et un participant Inscriptions en ligne : www.centropolis.ca/fr/evenement/lancement-de-la-patinoire-avec-le-rocket-de-laval

Bottinoire – Affronter les pros 30 secondes pour faire le plus de buts possible contre un joueur du Rocket Inscriptions en ligne : www.centropolis.ca/fr/evenement/lancement-de-la-patinoire-avec-le-rocket-de-laval

Photobooth dans un igloo gonflable Photos instantanées avec un encadrement aux couleurs de Centropolis et du Rocket Séance photo avec les joueurs du Rocket

Séance de signature sur rondelle de hockey à l’effigie de Centropolis et du Rocket 150 rondelles offertes aux premiers arrivés Séance de signature avec les joueurs du Rocket





Alors que DJ DAYZE s’occupera de faire bouger les participants, deux arbitres cocasses de renom, Ron et Tony, arbitreront la journée. Ce duo sympathique se promènera dans la foule afin d’arbitrer les duels, les jeux, les files d’attente, etc. Reconnus pour leurs signaux d’arbitres interminables et leurs figures emblématiques de tous les sports, les arbitres plairont autant aux enfants qu’aux adultes. Que leurs décisions soient bonnes ou non!



Patinoire extérieure à la Place Centrale

La patinoire extérieure est accessible gratuitement de 9 h à 23 h sept jours par semaine. Un abri fermé est accessible le temps de chausser ses patins. Un service de location de patins est également disponible grâce à une collaboration avec Sports Aux Puces 440.



Location de patins à 3 $ // Location de casques et supports à patineur à 2 $

Tous les vendredis de 18 h à 22 h et les samedis et dimanches de 13 h à 17 h