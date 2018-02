Des nouvelles du comité exécutif

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la séance publique tenue le 7 février 2018.

Inondations : aucun tarif pour les permis et certificats jusqu’en décembre 2018

Dans le cadre des crues printanières exceptionnelles ayant affecté les rivières des Outaouais, des Prairies et des Mille Îles le 19 mai 2017, le comité exécutif a adopté une résolution prévoyant, entre autres, de n’exiger aucun tarif pour la délivrance de permis et certificats préalablement à des travaux de rénovation, de réparation, de démolition, de reconstruction ou de branchement nécessaires pour la remise en état des immeubles endommagés, à la condition que les demandes complètes à cet effet aient été déposées auprès du service municipal compétent avant le 15 décembre 2017. Toutefois, dans le but d'harmoniser les règles de la Ville avec le décret du gouvernement du Québec qui sera pour sa part en vigueur jusqu'au 19 décembre 2018, le comité exécutif a accepté de modifier la résolution initiale afin de remplacer la date du 15 décembre 2017 par celle du 19 décembre 2018.

Autorisation de faire demi-tour sur le boulevard Robert-Bourassa

Sur recommandation du Service de police, le comité exécutif a accepté le retrait des panneaux d’interdiction de faire demi-tour sur le boulevard Robert-Bourassa, ce qui facilitera l'accès aux commerces du secteur tout en réduisant la circulation de transit dans les stationnements.

Comité Municipalité amie des aînés (MADA)

Le conseil exécutif recommande au conseil municipal de nommer Gilbert Dumas et Christiane Yoakim, tous deux conseillers municipaux, à titre de membres du comité des partenaires MADA, et ce, pour un mandat de trois ans. Rappelons que Laval a reçu son accréditation MADA en 2014. Ce programme vise à reconnaître les municipalités qui adaptent leurs services et structures aux besoins des personnes âgées. Ces adaptations permettent de contrer les discriminations que les aînés peuvent subir en matière d'habitation, de loisir, d'aménagement urbain, de transport et de sécurité, tout en mettant en valeur le plein potentiel de ces personnes. Le comité des partenaires MADA a été mis en place pour assurer la préparation du plan d’action et le suivi de son implantation.

Réunion du comité exécutif

Rappelons le comité exécutif, présidé par le maire Marc Demers et composé du vice-président David De Cotis (Saint-Bruno) et des conseillers Sandra Desmeules (Concorde—Bois-de-Boulogne), Stéphane Boyer (Duvernay–Pont-Viau), Virginie Dufour (Sainte-Rose) et Sandra El-Helou (Souvenir-Labelle), se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés.