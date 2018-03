Le Forum jeunesse Laval et la Maison des arts de Laval lancent un projet-pilote sous forme de concours

C’est dans le but de renforcer la participation culturelle des jeunes Lavalloises et Lavallois que la Maison des arts de Laval et le Forum jeunesse Laval s’allient et développent un premier partenariat. Réservé exclusivement aux Lavalloises et Lavallois de 15 à 35 ans, ce projet-pilote prend la forme d’un concours offrant la chance de gagner une de deux paires de billets pour une sélection de spectacles de la programmation régulière de la Maison des arts de Laval.



« Pour la Maison des arts, ce projet-pilote est une très belle occasion de témoigner d’un réel engagement à encourager la fréquentation des arts et à favoriser leur accessibilité », explique François Hurtubise, coordonnateur de la Maison des arts de Laval. « Le Forum jeunesse Laval a à coeur la participation culturelle des jeunes, parce que c’est une facette fondamentale d’une citoyenneté active. Ce partenariat avec la Maison des arts de Laval démontre que des collaborations concrètes au bénéfice du développement des jeunes Lavalloises et Lavallois sont non seulement possibles, mais réalisables ! », affirme Alexandre Warnet, président du Forum jeunesse Laval.



Les objectifs du partenariat sont les suivants :

Développer les connaissances culturelles des jeunes citoyennes et citoyens ;

Accroître la participation jeunesse aux manifestations culturelles du territoire lavallois ;

Valoriser la programmation lavalloise auprès des jeunes Lavalloises et Lavallois ;

Ancrer le réflexe culturel auprès des citoyens d’aujourd’hui et de demain, dans une perspective de citoyenneté culturelle active.



Fonctionnement du concours

Les Lavalloises et Lavallois de 15 à 35 ans désirant participer au concours doivent écrire un courriel au Forum jeunesse Laval, à l’adresse suivante : forumjeunesselaval@gmail.com.



Le contenu du message doit contenir : nom complet, adresse complète, date de naissance et numéro de téléphone. Les participants-es au concours s’engagent à tourner une courte capsule vidéo suite à la représentation visant à partager leur expérience ; de plus, ils-elles acceptent que leur nom soit dévoilé publiquement. La date limite pour postuler est le vendredi 23 mars.



Une vidéo présente le projet sur la page Facebook du Forum jeunesse Laval. Il s’agit du

meilleur moyen pour inviter ses amis-es à participer au concours !