Un commerçant met en garde contre une tentative de fraude

Le 1er août dernier, Sonic Informatique, boutique située dans le Faubourg de l’Ïle de Pincourt était victime d’une tentative de fraude. Le président de l’entreprise, Robert Golfier incite les commerçants à la prudence et à la vigilance.

« La tentative de fraude s’est passée en magasin le 1er août dernier. Un duo d’hommes d’origine arabe ou musulmane s’est présenté pour faire un achat de 10 $ maximum. L’un des deux a pris le terminal Interac et sans que je m’en aperçoive, il a annulé l’achat et a tenté de se faire un remboursement de 500$ via Interac », raconte Robert Golfier.

Crédit photo: Courtoisie

Pour réussir cette opération, le commerçant doit entrer un mot de passe. « De base, le code est 1-2-3-4. Mais par chance, j’avais changé celui-ci et l’homme n’a pas réussi à le découvrir. La tentative de fraude a donc avorté », ajoute-t-il.

Changez votre mot de passe

Face à cette situation, M. Golfier suggère fortement aux commerçants de la région de modifier leur mot de passe. « Ça ne prend que quelques minutes à faire et ça évite beaucoup de problèmes comme ceux que j’aurais pu avoir. Ces gens-là sont des professionnels. Un distrait le commerçant pendant que l’autre manipule le terminal Interac. Soyez vigilants », mentionne-t-il.

Ayant pignon sur rue dans le Faubourg de l’Ïle depuis deux ans, le commerçant n’a jamais vécu pareille situation. « C’est la première fois que ça m’arrive en personne au magasin. J’ai tenté de rattraper le duo, mais je n’ai pas être en mesure de le faire. Par contre, je sais qu’il se déplaçait dans une Smart bleue et blanche de location », confie-t-il.

Crédit photo: Courtoisie

Avec la collaboration de M. Golfier, Néomédia Vaudreuil-Soulanges a pu avoir les images des caméras de surveillance du centre commercial.

La Sûreté du Québec enquête sur cette tentative de fraude.