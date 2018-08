Laval récolte 16 médailles dont un doublé en or au soccer

C’est avec deux nouvelles médailles d’or au soccer que s’est conclue la dernière journée de la 53e finale des Jeux du Québec à Thetford Mines. Les équipes lavalloises affrontaient toutes les deux la région de Lanaudière en après-midi en finale.

Les filles l’ont emporté 3-0 grâce aux buts de Jasmine Garcia et Sarina Teoli tôt dans la partie. Adèle Jones est venue confirmer la victoire en inscrivant le troisième des siens. Du côté masculin, le jeune espoir lavallois , Dohryen Rinaldi Damas a inscrit l’unique but de la finale masculine pour mener les siens à la médaille d’or.

Objectif atteint, Laval revient avec une récolte de 16 médailles

Classement général – bloc #2 Basketball féminin 13/19 Basketball masculin 11/19 Cyclisme sur route 14/16 Natation 19/19 Soccer féminin 1/18 Soccer masculin 1/19 Volleyball de plage féminin 17/18

La région de Laval a conclut au 15e rang du classement des régions, tout en se plaçant comme la troisième région la plus améliorée en comparaison avec les derniers Jeux d’été de Montréal en 2016. Joël Savoie, chef de mission de Laval, affirme que «Sports Laval continuera de déployer des efforts et de soutenir les associations régionales afin de s'assurer du développement sportif lavallois pour ainsi terminer parmi les 10 meilleures régions au prochain Jeux du Québec d'été qui auront lieu chez nous à Laval!» En tout, c’est 16 médailles que Laval a récoltées à Thetford Mines; 10 avaient été récoltés au premier bloc et 6 lors du deuxième bloc de compétition.

Un porte-drapeau triple médaillé

C’est sans surprise que Matisse Julien, cycliste et fondeur de 15 ans, qui en était à sa quatrième Finale des Jeux du Québec, a été nommé porte-drapeau pour la cérémonie de fermeture. Rappelons que ce dernier a gagné trois médailles (or, argent et bronze) en cyclisme sur route cette année, en plus d’avoir récolté des médailles d’or et d’argent à la Finale d’Alma en 2017 en ski de fond.

À propos de Sports Laval

Depuis 2003, Sports Laval a pour mission de favoriser le développement du sport pour les jeunes lavallois, de l’initiation à l’excellence, en rassemblant et en soutenant à cet effet les organisations scolaires et civiles. Pour plus d’information : www.sportslaval.qc.ca