Découvrez les dessous du métier d’aide artificier grâce à une formation d’un jour avec BEM Feux d’artifice

Les feux d’artifices vous passionne? Vous adorez regarder ces milliers de particules de couleurs illuminer le ciel? Vous rêvez de comprendre la mécanique derrière les spectacles pyromusicaux à grand déploiement? Ce sera votre chance le 7 octobre prochain au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac.

C’est lors de cette journée qu’il sera possible de devenir aide-artificier grâce à BEM Feux d’artifice. « Ça fait quatre ans déjà que l’on donne ces formations. Certaines personnes viennent d’aussi loin que de la Côte-Nord et de l’Abitibi pour en apprendre plus sur les rouages de ce métier », précise Marc Masson de BEM Feux d’artifice et formateur.

Des milliers de feux d’artifices à son actif

Depuis presque cinq décennies, l’entreprise a conçu des milliers de spectacles pyromusicaux de toutes les tailles. « La formation se tiendra toute la journée et elle se divisera en deux volets: la théorie et la pratique. Dans la première partie, les participants en apprendront plus sur les normes canadiennes à respecter lors de spectacles à grand déploiement comme ceux présentés à La Ronde par exemple. Ensuite, ce sera l’aspect pratique », ajoute M. Masson.

Pour ce volet, les participants en apprendront plus sur le montage d’un spectacle pyromusical et sur les étapes à respecter lors de celui-ci. Ils acquériront aussi des notions sur le méchage, la direction de tirs et tout le côté électrique derrière un feu d’artifice.

La date limite pour s’inscrire est le 14 septembre 2018 et le coût pour chaque participant est fixé à 400 $. « Ça peut sembler beaucoup, mais la plus grosse partie de la somme est consacrée à l’achat des pièces qui seront utilisées lors de la pratique de tirs », conclut M. Masson.

Le nombre de places est limité. Pour s’inscrire, on peut composer le1 -800-567-7976.