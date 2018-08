23 225$ pour soutenir l’Orchestre symphonique de Laval

Dans le but de la soutenir dans sa mission première, qui est de promouvoir le rayonnement de la musique symphonique sur le territoire lavallois, une aide financière de 23 225$ a été accordée à l’Orchestre symphonique de Laval.Cette somme provient des programmes de soutien à l’action bénévole et de budgets discrétionnaires de nombreux députés et ministres provinciaux du gouvernement actuel.

M. Saul Polo, député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire du ministre des Finances, en a fait l’annonce aujourd’hui à Mme Marie-Pierre Rolland, directrice générale de l’Orchestre symphonique de Laval.

Fier partenaire de l’OSL depuis maintenant plusieurs années, M. Saul Polo s’est toujours donné comme mandat de défendre la culture musicale symphonique à Laval. Il a notamment été l’instigateur de cette aide financière de 23 225$, qui permettra de poursuivre les objectifs principaux de l’OSL, qui sont de partager et d’offrir la musique symphonique au plus grand nombre de citoyens dans un cadre ambitieux et accueillant.

Citation : « C’est un honneur pour moi de m’associer encore une fois à la cause de l’OSL, un organisme vital dans la région lavalloise en ce qui a trait à la promotion de la culture et de la musique symphonique. Son apport au rayonnement de notre ville sur la scène provinciale et nationale est indéniable et permet de rejoindre un public des plus diversifiés, notamment grâce à son approche conviviale. Les arts et la culture étant l’une des pierres angulaires de notre société, il est important de continuer de soutenir des regroupements et des organismes tels que l’OSL. » - Saul Polo, député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire du ministre des Finances.