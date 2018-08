Hollywood fait son entrée au Festival Laval en Rires!

Acteur/comédien américain Pauly Shore, connu pour ses nombreux rôles, incluant l'émission révolutionnaire « Totally Pauly » sur la chaîne MTV et des films comme « Encino Man », « Son In Law », « In the Army Now » et « Bio Dome », présentera son spectacle solo le 26 septembre au Festival Laval en Rires!

Shore est fier de faire partie du premier festival d'humour à Laval pour son spectacle intitulé « Pauly Shore is NOT dead », une référence à son documentaire de 2003 « Pauly Shore is Dead ». Le spectacle mettra également en vedette le comédien Sandy Danto et un animateur invité! Les billets pour le spectacle de 19h au Théâtre Marcellin-Champagnat sont en vente maintenant.

Pour plus d'information sur la programmation complète du festival, qui aura lieu du 20 au 30 septembre, visitez le site www.festivallavalenrires.ca.

Shore et les autres humoristes participant au festival sont disponibles pour des entrevues en contactant la personne-ressource dans la signature ci-dessous.

Un festival inclusif pour tous

Le Festival Laval en Rires sera le premier festival d'humour bilingue au Canada accessible aux personnes ayant des limitations visuelles et/ou auditives. Grâce aux services d'audiodescription de Connec-T, 8 spectacles seront audiodécrits dont 5 en français. Tout cela avec une application gratuite sur votre téléphone intelligent.

Les festivités gratuites du festival, qui auront lieu du 27 au 30 septembre à la Place Laval en Rires au Centropolis, sont conçues pour plaire aux petits, aux parents et aux plus vieux. De plus, tout le monde peut profiter d'un accès facile au site grâce à des services de navette et au stationnement gratuits.