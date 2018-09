Des kilomètres de sourires à vélo, le 16 septembre 2018

Pour sa 4e année, le 16 septembre 2018, le tour cycliste Laval à vélo, organisé par la Ville de Laval en collaboration avec Vélo Québec,​ propose une belle nouveauté : un méga-tour de 65 km. Ce dernier s’amorce au Centre de la nature et conduit les participants jusque dans l’ouest de la ville.

C’est un parcours parfait pour découvrir les beautés de Laval d’est en ouest. Appréciés des cyclistes, le tour familial (20 km), ainsi que le grand tour et le grand tour express (40 km) sont de retour pour donner l’occasion aux participants de sillonner l’est de la ville, en bordure des berges des rivières des Prairies et des Mille Îles.

Les parcours de 20 km et de 40 km se déroulent en circuits fermés à la circulation automobile, alors que celui de 65 km emprunte majoritairement les pistes cyclables de la municipalité. Le tout dans un environnement sécurisé, aussi bien pour les tout-petits que les grands. Le départ du méga-tour s’effectue entre 7 h et 8 h, alors que les tours de 20 km et de 40 km se mettent en route simultanément sur le coup de 9 h, au Centre de la nature.

« Laval à vélo est une véritable fête du vélo. Convivial et accessible à tous, cet événement favorise l’activité physique et les saines habitudes de vie, tout en faisant profiter des derniers jours de l’été. C’est pourquoi je m’y suis associé tout naturellement. J’ai tellement hâte d’y participer! Je vous y attends en grand nombre », mentionne le porte-parole de l’événement, champion olympique et lavallois, Bruny Surin.

Des parcours surprenants et une arrivée festive

Parcourir Laval sur deux roues n’aura jamais été aussi amusant. Animation, musique, activités et surprises pour les enfants, kiosques de toutes sortes, découverte de produits lavallois, haltes avec services, rafraîchissements et nourriture attendent les cyclistes de Laval à vélo.

Fort du succès remporté l’an dernier, le concours Parcours Découvertes revient cette année. Plusieurs prix sont à tirer parmi les cyclistes de Laval à vélo ayant rempli le coupon de participation :

1 expérience VIP avec le Rocket de Laval (valeur de 800 $),

1 carte-cadeau offerte par Desjardins et échangeable chez MEC (valeur de 500 $),

1 forfait famille pour 4 personnes à la Maison des arts de Laval pour l’un des spectacles du programme Les Grandes Sorties jeune public 2018-2019 (valeur de 64 $)

4 paniers-cadeaux offerts par Saveurs de Laval pour découvrir les produits de Laval (valeur unitaire de 50 $).

Prévoyez vos déplacements

Dès 6 h 30, le 16 septembre 2018, plusieurs rues seront fermées sur la pointe est de Laval. Certaines fermetures se poursuivront possiblement jusqu’à 13 h 30. Il est donc recommandé de planifier ses déplacements dans le secteur. Les citoyens sont invités à consulter la carte des rues réservées aux vélos ainsi que les meilleurs trajets en temps réel pour leurs déplacements en automobile sur le site Internet de Waze ou son application.​

Le service de la Société de transport de Laval (STL) sera également perturbé en raison de l’événement. Les usagers du transport en commun sont invités à visiter le site Internet de la STL ou à communiquer avec leur Centre contact clients​​​ en composant le 450 688-6520.

Pour connaître tous les détails de l’événement et s’y inscrire, rendez-vous sur lavalavelo.laval.ca. L’inscription est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.