Des activités pour maintenir les aînés toujours actifs

C’est en présence de Madame Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et de la région de Laval, que Madame Christiane Yoakim, conseillère de Val-des-Arbres et responsable du dossier des aînés à la Ville de Laval a dévoilé la programmation 2018 de la Semaine lavalloise des aînés, qui se tiendra du 10 au 21 octobre. Il s’agit de la 29e année d’affilée que la Ville organise cet événement rassembleur en collaboration avec une vingtaine d’organismes œuvrant auprès des aînés lavallois.

« La qualité de vie des aînés est au cœur de nos priorités. Nous savons que les aînés du Québec souhaitent vieillir chez eux en restant actifs et autonomes tout en étant parties prenantes de la société. Collectivement, nous devons poursuivre nos efforts afin d’encourager cette volonté et en soutenant la participation et l’inclusion sociale des aînés. La Semaine lavalloise des aînés est un excellent véhicule qui permet cette inclusion et se partage entre les générations », affirme Francine Charbonneau.

« Ce rendez-vous annuel qu’est la Semaine lavalloise des aînés permet à la Ville de Laval de voir se transposer en événements concrets tous les efforts qu’elle déploie pour favoriser le vieillissement actif, améliorer la santé, assurer la sécurité et promouvoir la participation des aînés dans tous les aspects de la vie communautaire, culturelle et économique, soutient Madame Christiane Yoakim. C’est dans cette optique que différents organismes offrant des services aux aînés leur proposent encore cette année une programmation variée permettant échanges, enrichissement et divertissement. »

Toujours actifs!

Les aînés et leur famille sont invités à choisir parmi la cinquantaine d’activités proposées. La programmation présente des spectacles (dont un grand spectacle avec le chanteur Bruno Pelletier), des activités culturelles (expositions, conférences), des ateliers d’horticulture et de création artistique, et des activités sportives. De plus, les Bibliothèques de Laval offrent des conférences et quelques activités auxquelles elles convient jeunes enfants et grands-parents.

Renseignements

La majorité des activités sont gratuites et offertes dans tous les quartiers de Laval. Il faut toutefois réserver sa place avant de s’y présenter. La brochure détaillant la programmation est disponible dans les bureaux municipaux lavallois, dans les bibliothèques, au comptoir multiservice (1333, boul. Chomedey), dans les centres communautaires ou sur le Web au www.evenements.laval.ca. Pour plus d’informations, consultez lewww.aines.laval.ca.