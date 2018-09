Le Collège Montmorency toujours champion du programme Cégep Vert du Québec

ENvironnement JEUnesse a dévoilé les récipiendaires du programme de certification Cégep Vert du Québec pour l’année 2017-2018. Le Collège Montmorency est fier de se voir attribuer le niveau Excellence qui souligne ses actions en matière d’éducation relative à l’environnement et de gestion durable de son établissement, et ce pour une 8e année consécutive.

« Le programme Cégep Vert du Québec nous permet de faire une réelle différence dans notre milieu et auprès des étudiants », souligne fièrement Myriam Broué, conseillère à la vie étudiante responsable du dossier environnemental au Collège.

Elle ajoute que « nous pouvons compter sur le soutien d’un réseau d’établissements et d’ENvironnement JEUnesse pour mener des projets et des actions communes, dont une campagne de sensibilisation sur les pailles et autres contenants à usage unique qui sera déployée dans la prochaine année ».

Au cours de la dernière année, le Collège Montmorency a mis en place une série d’actions

Élimination de la vente de l’eau embouteillée et déploiement d’une trentaine de fontaines d’eau avec lesquelles il est possible de remplir les gourdes d’eau ;

La 15 e édition de la Foire régionale de l’emploi est célébrée par la transformation de cet événement en événement écoresponsable de niveau excellence selon la certification maison du Collège Montmorency ;

Projet d’agriculture urbaine biologique dynamique qui a présenté plusieurs animations horticoles en plus de donner une partie de sa production à un organisme communautaire de la région ;

2e édition de la Semaine du développement durable en février 2018;

8 projections de documentaires engagés dans le cadre du projet Cinéthique Montmorency ;

l'organisation de 6 ateliers de cuisines collectives

Pour l’année 2018-2019, une stratégie de développement durable sera déployée au Collège par l’adoption d’une politique de développement durable et le développement d’un plan d’action de développement durable dans lequel tous les services et directions auront un rôle à jouer.

Selon les jeunes, les établissements du réseau Cégep Vert du Québec jouent un rôle clé en matière de développement durable dans leur communauté, soit 65 % contre 56 % dans les autres cégeps. De plus, un Cégep Vert du Québec incite davantage les jeunes à modifier leurs comportements en matière de développement durable, soit 43 % contre 39 % dans les autres cégeps.

Une certification unique

La certification Cégep Vert du Québec d’ENvironnement JEUnesse a été lancée il y a plus de dix ans dans le but de reconnaître les avancées en développement durable des cégeps et collèges québécois. Elle s’articule autour de l’intégration de l’éducation relative à l’environnement, de l’instauration d’une culture de gestion environnementale et de l’application d’une gestion durable tout en privilégiant la concertation et la responsabilisation de la communauté collégiale.