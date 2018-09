Deux candidates péquistes rencontrent les travailleurs du domaine de la santé

Les représentantes du Parti Québécois avaient été invitées à rencontrer les travailleuses et travailleurs du domaine de la santé, lors de leur 71 e journée de vigile, dans le cadre de la négociation de leur convention collective.

Ainsi, Diane Lamarre, porte-parole du Parti Québécois en santé et Sylvie Moreau, candidate de Vimont, ont répondu à l’invitation des représentants de la CSN et de la CSQ dont les membres sont composés d’infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, PAB, entretien ménager, plombiers, mécaniciens, préposés, brancardiers etc.

Plus de cent personnes, réunies aux portes de l’hôpital Cité-de-la-Santé, ont chaudement applaudi Mme Diane Lamarre, venue présenter les propositions du programme du Parti Québécois en santé, une véritable embellie pour tous ces travailleuses et travailleurs.

Sylvie Moreau, candidate du Parti Québécois de Vimont et porte-parole régional pour la santé, est allée à la rencontre des gens pour entendre leurs voix et pour écouter leurs revendications. Le tout s’est déroulé dans une atmosphère conviviale d’échanges et de dialogues. Les participants ont majoritairement manifesté leur appui au programme du Parti Québécois.