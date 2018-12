La Ville de Laval toujours parmi les meilleures avec sa cote de crédit « AA »

La Ville de Laval est fière d’annoncer que la firme de notation S&P Global maintient sa cote « AA » avec une perspective stable, qui permet à la Ville de conserver la meilleure côte pour une municipalité au Québec.

Déposée le 30 novembre 2018, cette cote s’appuie sur la continuité de la ville à maintenir, au cours des deux prochaines années, un niveau de dépense qui répondra à sa croissance locale sans créer une pression budgétaire additionnelle.

Avec une hausse de sa population, de ses activités et de ses investissements, la Ville de Laval sera en mesure de répondre aux besoins grandissants des citoyens lavallois, et ce, tout en continuant de démontrer des pratiques de gestion financière rigoureuses.

« Cette cote est le reflet d’efforts concertés entre le conseil municipal et l’Administration afin de faire de Laval une ville prospère et responsable dans sa gestion des fonds publics. Nous continuerons à travailler pour tous les Lavallois et à rester à l’écoute de leurs besoins. Nous avons le devoir de mettre en œuvre des projets et des investissements qui tiennent compte de la capacité de payer des citoyens », a mentionné Marc Demers.

Comme à chaque année, l’administration municipale lavalloise s’engage à être transparente dans ses investissements et dans ses dépenses. La cote S&P Global démontre que la Ville de Laval possède la capacité de respecter ses engagements tout en s’assurant que le niveau de sa dette demeure prévisible et sous contrôle.