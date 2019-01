4 avantages du numérique pour votre PME

L’ère du papier dans le monde des affaires est bel est bien révolue. Les entreprises ayant opté pour la transition digitale reconnaissent unanimement l’efficacité opérationnelle du numérique dans tous les secteurs de leurs activités, que ce soit au niveau de la gestion interne que du développement commercial. Quelques preuves pour vous en convaincre.

1.Une plus grande qualité des données

La dématérialisation des documents de gestion a l’avantage d’éviter les pertes et les longues recherches infructueuses quand on a besoin d’une information précise. Grâce à l’infonuagique, les données sont stockées au même endroit, sécurisées et disponibles n’importe où et n’importe quand. De plus, leur mise à jour est instantanée et accessible par tous rapidement. Du point de vue économique, vous aurez besoin de moins de personnel que pour la gestion papier.

2.Une meilleure gestion des RH

L’heure est à une plus grande flexibilité du travail pour améliorer la satisfaction du personnel. En choisissant un logiciel de gestion RH simplifié, vous pourrez mieux gérer le travail à distance et favoriser ainsi une plus grande productivité. Autres avantages non négligeables : vous contribuez à la diminution de l’empreinte environnementale et vous réduisez l’espace de travail donc les coûts inhérents à la location de bureaux plus grands.

3.Une politique de marketing moins chère

Le marketing digital coûte beaucoup moins cher que le marketing classique, il est aussi plus simple et plus rapide. La publication de contenus à valeur ajoutée est directe, quel que soit le support : site internet, blogue, médias sociaux… Vous partagez vos contenus, et à travers eux les valeurs de l’entreprise, avec vos clients qui les partagent à leur tour avec d’autres consommateurs. Les retours sont quasi instantanés et mesurables. Le marketing digital est ainsi vécu comme une véritable expérience.

Le numérique permet ainsi de développer d’autres marchés, sans bouger de l’entreprise. Il capte une plus grande clientèle de plus en plus connectée en peu de temps, vos ventes s’effectuent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il instaure également une nouvelle relation client, plus satisfaisante, dans la mesure où la prise de contact est facilitée et le temps de réponse réduit.

4.Une croissance rapide

Le numérique augmente la rentabilité de l’entreprise, mais il favorise aussi une croissance rapide. Par exemple, un site de e-commerce est capable d’accroître le chiffre d’affaires de 16 % par an, voire plus, de quoi pérenniser vos affaires !