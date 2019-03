Cinq panélistes jaseront d’environnement le 19 mars

Comment faire face à l’ensemble des enjeux et défis environnementaux auxquels la région est confrontée? C’est cette question qui sera au coeur d’un Atelier de maillages, organisé par le Comité 21, le 19 mars prochain à l’Auberge des Gallant de Sainte-Marthe.

L’activité inclut aussi une conférence et un panel de 11 h à 13 h 30. Les enjeux du climat touchent tout le monde tout particulièrement le secteur économique. Plusieurs invités tenteront de répondre à cette question dont Daniel Normadin, Hélène Lauzon, Claude Maheux-Picard, Étienne Angers et Pierjean Savard.

Le premier est le directeur général de l’Institut EDDEC. La seconde agit comme présidente du Conseil Patronal de l’Environnement du Québec (CPEQ). La troisième panéliste est la directrice générale du Centre de transfert technologique en écologie industrielle du Québec. Le quatrième occupe la fonction d’agent de développement industriel de Recyc-Québec. Enfin, le dernier participant est président de Conteneurs Experts et président du conseil de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges.

Mobilisation depuis 2016

Saviez-vous que depuis trois ans, le Comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges mobilise les entreprises, les municipalités, les institutions et les associations dans la voie du développement durable ? C’est déjà plus de 75 entreprises et municipalités engagées dans la voie de la durabilité.

« Notre événement permettra de présenter aux dirigeants de Vaudreuil-Soulanges des exemples du Québec, de la région et d’ailleurs dans le monde sur le déploiement de l’économie circulaire et comment s’y inscrire efficacement » mentionne Lorraine Simard, secrétaire générale et cofondatrice du Comité 21 Québec.

« La nécessité d’une transition vers une économie circulaire à l’échelle mondiale est indiscutable. L’événement du 19 mars prochain nous donne la chance d’en discuter entre acteurs du milieu » ajoute Daniel Normandin, directeur exécutif de l’Institut EDDEC (Environnement, développement durable et économie circulaire).

Les professionnels des organisations de la région sont donc interpellés pour s’inscrire dès aujourd’hui au prix de la pré-inscription à 21 $. Ce prix comprend la conférence et le lunch. Le Comité 21 remercie ses partenaires pour ce prix accessible pour tous : Mersen, Polymos, SANIVAC et Soudure Plastique Vaudreuil.

Le programme Écosynergie d’affaires du Comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges offre aux organisations du territoire la prise d’inventaire de leurs intrants et extrants (résidus) et l’animation nécessaire pour optimiser l’utilisation des ressources dans une approche collaborative des 3RV-E (Réduction à la source, réemploi, recyclage/compostage, valorisation, élimination). Une formule gagnante pour tous. Inscrivez-vous à [email protected].