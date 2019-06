Astuces pour réduire vos déchets lors d'un déménagement

Le 1er juillet : grand festival du déménagement. Entre les boîtes de transport éventrées et les vêtements qui ne nous font plus, nos poubelles finissent souvent par déborder à la fin de la journée. Pour y remédier, voici quelques astuces simples, basées sur les 3RV, soit Réduction, Réemploi, Recyclage et Valorisation.

Réduction à la source des déchets — Évite la génération de déchets

Pour transporter vos effets, utilisez ce que vous avez déjà sous la main : bacs en plastique, valises, tiroirs, sacs de sport, etc.

Emballez vos objets fragiles dans des vêtements ou des linges à vaisselle au lieu du papier bulle.

Nettoyez avec un chiffon plutôt qu’avec du papier essuie-tout.

Quand vient le temps de manger votre pizza en gang, remplacez la vaisselle jetable par de la vaisselle durable, ainsi que les serviettes en papier par des serviettes en tissu ou des débarbouillettes humides.

Réemploi — Prolonge la vie d’un objet en permettant qu’il soit utilisé plus d’une fois

Quelques semaines avant de déménager, organisez une vente de garage. L’argent amassé vous aidera à payer la pizza!

Donnez à un ami, à une friperie ou à un organisme de bienfaisance les meubles, les vêtements et les jouets dont vous n’avez plus besoin.

Recyclage — Transforme une matière en de nouvelles matières premières

Mettez dans le bac bleu vos contenants vides en aluminium et en plastique ainsi que la boîte de pizza, si elle n’est pas souillée.

Vous vous demandez quoi faire avec un objet? Téléchargez l’application Ça va où? de Recyc-Québec pour poser le bon geste de récupération.

Valorisation — Met en valeur une matière résiduelle par d’autres moyens que le réemploi et le recyclage; c’est le cas du compostage et de la valorisation énergétique

Pensez à composter les vieux restes qui dormaient dans votre frigo.

Élimination — En dernier recours, achemine à l’enfouissement les objets qui ne peuvent être valorisés ou recyclés

Pensez à jeter vos objets à l’endroit approprié : les cintres brisés, en plastique ou en métal, vont à la poubelle, alors que les téléviseurs doivent être acheminés à l’écocentre.

Écocentres

Les écocentres de Sainte-Marie et de Frampton acceptent les objets suivants gratuitement :

matelas, meubles, sofas;

pneus, peintures, solvants, piles, huiles;

téléviseurs, ampoules fluocompactes, cellulaires, ordinateurs;

etc.

Bon déménagement!