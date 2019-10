Cannabis: quatre ateliers dans le domaine de l’heure offerts au Cégep Gérald-Godin

Depuis sa légalisation, le cannabis fait jaser pour plusieurs raisons. Bon nombre d’entrepreneurs ont décidé de se lancer dans cette industrie florissante. Vous avez envie de sauter dans celle-ci en étudiant dans ce domaine? Si c’est le cas, le Cégep Gérald-Godin peut vous aider puisqu’il propose quatre ateliers pour les intéressés.

Le premier est intitulé Licence de micro-producteur et il s’étale sur 12 heures de formation. Il consiste à comprendre les exigences règlementaires et sécuritaires pour l'obtention d'une licence de micro-producteur de cannabis. Il se tiendra les 19 et 20 octobre prochains à Montréal, de 9h à 16h pour tous les intéressés. Pour y prendre part, il faudra débourser 400$ (matériel inclus).

Voici les objectifs de cet atelier:

- Connaître la Loi et le Règlement sur le cannabis;

- Se familiariser avec le processus entourant la demande d’une licence pour devenir micro-producteur de cannabis;

- Détailler la préparation d’une demande de micro-licence de production de cannabis à Santé Canada;

- Connaître les documents requis ainsi que les points critiques à aborder pour satisfaire les exigences de Santé Canada et favoriser l’approbation rapide de votre projet;

Le second est Introduction à la transformation, prévu le 2 novembre de 9h à 16h. Ce groupe est ouvert à tous et il faudra défrayer 225 $ (matériel inclus) pour assister à ce cours visant se familiariser avec le processus de transformation du cannabis.

Durant le troisième atelier en Assurance qualité, les participants apprendront, les 23 et 24 novembre prochains de 9h à 16h, en direct du Cégep Gérald-Godin, plusieurs notions. Voici les objectifs de cette formation, accessible à tous, au coût de 600$ (matériel inclus):

- Présenter l’assurance qualité au sein d’une usine de cannabis;

- Avoir une connaissance de la règlementation sur le cannabis au Canada;

- Se familiariser avec la structure du système assurance qualité;

- Gérer le risque au sein d’une usine de cannabis;

- Identifier les principes qui démontrent la maîtrise d’un système qualité;

Enfin, le quatrième atelier en lien avec l’industrie du cannabis, soit Introduction à la culture du cannabis sera enseigné les 30 novembre et 1er décembre de 9 h à 16 h. Moyennant une somme de 400$ (matériel inclus), les participants pourront acquérir des connaissances leur permettant de se familiariser avec le cannabis, sa culture et ses prédateurs, de comprendre l’importance des paramètres environnementaux et de se familiariser au programme d’hygiène d’un producteur de cannabis.