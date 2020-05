Laval enregistre 71 nouveaux cas

Hier soir, le bilan des cas de COVID-19 livré par le CISSS de Laval atteignait 4 304 personnes atteintes, soit 71 nouveaux cas par rapport lundi 11 mai au soir. Cela représente 972 personnes atteintes pour 100 000 habitants. Le Québec faisait état de 39 225 cas ce mardi 12 mai, ce qui fait de Laval le troisième "point chaud" du nombre de cas, après la Ville de Montréal et la région de la Montérégie.

Sur ces 4 304 cas à Laval, malheureusement, 399 personnes sont décédées (+12)* ; 124 personnes sont hospitalisées (-4), dont 22 personnes aux soins intensifs (-1). Sur tous ces cas, 408 sont des employés du CISSS de Laval (donnée datant du 7 mai).

Par ailleurs, 1 857 personnes (+118) se sont rétablies.

Voici la répartition des cas à Laval, par secteur :

- Secteur 1, Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul: 663 cas (+17).

- Secteur 2, Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides: 565 cas (+26).

- Secteur 3, Chomedey, 479 cas (+13).

- Secteur 4, Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Les Îles-Laval et Fabreville-Ouest: 359 cas (+4).

- Secteur 5, Fabreville-Est et Sainte-Rose: 459 cas (+15).

- Secteur 6, Vimont et Auteuil: 512 cas (+12).

Les données par secteur excluent les cas survenus dans les milieux fermés (CHSLD et résidences pour personnes âgées), ce qui équivaut à 1258 cas. Par ailleurs, les données présentées sont calculées en fonction du lieu de résidence. À Laval, ce mardi soir, il y avait 9 cas pour lesquels il a été impossible de le déterminer.

La situation en CHSLD

Ce mardi 12 mai au soir, le CHSLD Sainte-Dorothée comptait 206 cas confirmés (+2) et 86 décès. Le CHSLD Fernand-Larocque en est toujours à 71 cas et 24 décès.

Celui de La Pinière recense pour sa part toujours 71 cas et 42 décès et celui d'Idola-Saint-Jean, sept cas et deux décès, des chiffres qui n'ont pas bougé depuis plus d'une semaine. De même pour le CHSLD Sainte-Rose, qui compte toujours quatre cas et un décès.

* Les chiffres indiqués entre parenthèses indiquent le différentiel de cas avec le nombre de cas présentés la veille.