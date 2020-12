Victime d’un technicien en éducation spécialisée recherchée

Le 9 décembre, le Service de police de Laval (SPL) a procédé à l’arrestation de David Gingras, âgé de 31 ans, pour des agressions sexuelles qui seraient survenues à Laval et sur la Rive-Nord, entre 2017 et 2019.

David Gingras travaillait auprès de jeunes comme surveillant et technicien en éducation spécialisée dans divers institutions et organismes communautaires de Laval, Deux-Montagnes et Mirabel. Les événements reprochés seraient survenus à la résidence du suspect. Les enquêteurs de la Division des crimes majeurs ont des raisons de croire que l’accusé aurait pu faire d’autres victimes, âgées entre 11 et 16 ans.

L’accusé a comparu le 10 décembre 2020 au Palais de justice de Laval, sous plusieurs chefs d’accusation, dont agression sexuelle et possession de pornographie juvénile. Il a été libéré avec des conditions à respecter et il sera de retour en cour le 19 mars prochain.

Toute personne qui aurait de l'information concernant cet individu peut communiquer avec le SPL, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 200821 057. Si vous avez été victime, contactez le 911 de votre ville en mentionnant ce communiqué.