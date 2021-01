La pandémie de la COVID-19: juillet à décembre

Deuxième partie (juillet à décembre) de la rétrospective 2020 traitant de la pandémie de la COVID-19.

JUILLET

7 juillet — COVID-19: après des débordements, Horacio Arruda met en garde

Le Dr Horacio Arruda a mis en garde les Québécois et les a rappelés au respect des règles pour lutter contre la transmission de la COVID-19, après des débordements observés dans certains rassemblements.

9 juillet — Québec resserre la vis dans les bars

Le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé trois mesures restrictives pour les bars au Québec, trouvées en «compromis» avec les représentants. Une présence accrue de la police ainsi que la tenue d'un registre, pour l'instant non-obligatoire, ont aussi été abordés ce jeudi 9 juillet.

20 juillet — Port du masque et distanciation : Québec annonce plus d’inspections dans les campings

Les campings seront davantage inspectés pour vérifier si l’obligation du port du masque dans les lieux fermés et la distanciation sociale sont respectés a prévenu aujourd’hui la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre Geneviève Guilbault.

28 juillet — Impôt Québec: le paiement du solde prolongé au 30 septembre

Le gouvernement du Québec prolonge une mesure d’assouplissement pour aider les citoyens et les entreprises à composer avec les conséquences de la pandémie de COVID-19. La date limite pour payer le solde d’impôt est reportée du 1er au 30 septembre 2020.

AOÛT

6 Août — Lieux extérieurs publics : un maximum de 250 personnes est désormais permis

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a annoncé en fin d'après-midi hier qu'un maximum de 250 personnes pourront désormais se regrouper dans les lieux extérieurs publics et qu'elles devront maintenir, dans la mesure du possible, une distance de deux mètres entre elles.

18 août — Deuxième vague: Québec se dit prêt

En conférence de presse ce matin, le ministre de la Santé Christian Dubé a présenté un plan d'action applicable dès le 30 septembre pour que le Québec soit prêt à l'éventualité d'une deuxième vague.

31 août — Augmentation du nombre de cas de COVID-19 : Legault déplore un relâchement général

Le premier ministre François Legault a lancé un appel à tous les Québécois cet après-midi pour qu’ils respectent davantage les mesures sanitaires afin de freiner la propagation du coronavirus parce que le nombre de nouveaux cas positifs est à la hausse depuis deux semaines dans la province.

SEPTEMBRE

8 septembre — Québec établit un système d'alertes régionales à 4 paliers

Vigilance, préalerte, alerte modérée et alerte maximale. Tels sont les paliers du nouveau système d'alertes régionales à quatre paliers et d'interventions, créé dans le contexte actuel de la COVID-19, et présenté ce matin en conférence de presse par le ministre de la Santé et des Services, Christian Dubé.

18 septembre — La ministre Geneviève Guilbault demande aux réfractaires de se conformer

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une vaste opération policière, pendant la prochaine fin de semaine, visant plus de 1 000 établissements titulaires d'un permis d'alcool, notamment les bars, les restaurants et les lieux de réception.

21 septembre — COVID-19 : le Québec vient d'entrer dans la deuxième vague, selon Horacio Arruda

La vice-première ministre du Québec Geneviève Guilbault, accompagnée d'Horacio Arruda, a tenu un point presse tenant lieu de bilan à la vaste opération policière OSCAR (Opération systématisée comportements à risque) de contrôle, à la suite des mesures plus restrictives énoncées par Québec.

OCTOBRE

2 octobre — Vaccin: Santé Canada reçoit une première demande d'autorisation

Santé Canada a annoncé ce matin avoir reçu sa première demande d'autorisation d'un vaccin contre la COVID-19.

5 octobre — Fin des cours en présentiel pour les cégeps, collèges privés et universités en zone rouge

« J’annonce qu’à partir du 8 octobre et pour toute la durée de la période d’application du palier d’alerte maximale, les établissements d’enseignement supérieur en zone rouge devront appliquer leur protocole d’urgence », a laissé savoir la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle Mccann, ce lundi.

5 octobre — Mise sur pause des loisirs et des sports organisés dans les zones rouges

Tous les loisirs et les sports organisés, en dehors du contexte scolaire, doivent être suspendus, et ce, minimalement, jusqu’au 28 octobre. C’est du moins ce qu’a laissé savoir la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest, en point de presse ce lundi.

5 octobre — Masque obligatoire en tout temps pour les élèves du secondaire

Dès jeudi, le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps pour les élèves fréquentant une école secondaire située en zone rouge, incluant sur le terrain extérieur des établissements et à l'intérieur de la classe.

22 octobre — François Legault demande de limiter encore plus les contacts et de se mettre au télétravail

Parce que son gouvernement évalue que la pandémie de COVID-19 est toujours «grave» et «inquiétante» au Québec avec plus de 1000 cas par jour depuis au moins trois semaines, le premier ministre François Legault demande à la population de redoubler leurs efforts pour limiter les contacts et de faire du télétravail, pour celles et ceux qui peuvent s’en prévaloir.

NOVEMBRE

3 novembre — Le contrôle de la pandémie va mieux chez nous qu’ailleurs, dit François Legault

Même si tout n'est pas égal entre les régions, le contrôle de la pandémie de COVID-19 « va mieux chez nous qu’ailleurs, mais on doit rester prudents », a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault en point de presse aujourd'hui.

10 novembre — Le gouvernement Trudeau implore les provinces d'agir rapidement

Alors que le bilan du jour fait état de 1169 nouveaux cas positifs de COVID-19 au Québec et plus de 3 000 au Canada, le premier ministre Justin Trudeau a profité de son point de presse pour lancer un message aux premiers ministres des provinces et maires des municipalités. Il les a implorés d’agir maintenant pour limiter la propagation de la maladie à travers le pays.

19 novembre — Québec dévoile son plan pour le congé des Fêtes dans les écoles

Attendu depuis un bon moment déjà, le plan concernant les vacances scolaires durant la période des Fêtes, a été dévoilé, ce jeudi, par le premier ministre du Québec, M. François Legault.

26 novembre — François Legault apporte encore des précisions sur les rassemblements des Fêtes

À moins d’un mois de Noël, le premier ministre du Québec tenait à revenir sur le contrat moral proposé aux Québécois jeudi dernier. C’est donc lors de son point de presse de ce jeudi 26 novembre que François Legault a repris le sujet alors que le Québec a enregistré près de 1500 cas positifs au cours des 24 dernières heures

DÉCEMBRE

3 décembre — Québec annule Noël

Devant la hausse constante des cas d’infections à la COVID-19, du nombre d’hospitalisation et des décès, face à la fragilité grandissante du réseau de la santé, le premier ministre du Québec, M. François Legault, résilie son contrat moral et interdit finalement les rassemblements à Noël.

9 décembre — Ottawa approuve le vaccin de Pfizer-BioNTech

C’est ce mercredi, que Santé Canada a autorisé le vaccin contre la COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech. Ainsi, les premières doses pourront être distribuées et administrées dès la semaine prochaine.

15 décembre — Un autre vaccin sera disponible au pays d’ici la fin décembre

Après celui de Pfizer-BioNTech, un autre vaccin contre la COVID-19, développé cette fois par Moderna, sera disponible au pays d’ici la fin du mois de décembre.

15 décembre — Le Québec de nouveau sur pause pour les FêtesLes nouvelles restrictions attendues par Québec viennent tout juste d’être annoncées. Les commerces non essentiels seront fermés du 25 décembre au 11 janvier, les élèves retourneront en classe le 11 janvier, le télétravail sera obligatoire dès le 17 décembre et des régions changeront de palier d’alerte.

18 décembre — 125 000 doses de vaccin seront livrées chaque semaine en janvier

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau a annoncé que ce sont 500 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech qui seront livrées au Canada en janvier, et ce, à raison de 125 000 par semaine. Près de 200 000 autres doses du vaccin sont attendues d’ici la fin de l’année en plus des quelque 168 000 de la firme Moderna.

22 décembre — « Ce n’est pas le temps de trouver des trucs pour ne pas se faire pogner »

C’est en compagnie des trois chefs de l’opposition que le premier ministre du Québec, François Legault, s’est adressé à la presse, ce mardi après-midi.

Collaboration à la rétrospective : Léa Arnaud et Jean-François Desbiens.