Ouverture des centres de vaccination massive à Laval

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval entame la vaccination contre la COVID-19 des citoyens lavallois âgés de 85 ans et plus (nés en 1936 et avant), et ce, en conformité des directives gouvernementales.

Le CISSS de Laval ouvrira officiellement son premier centre de vaccination massive ce jeudi 25 février. En prévision de la vaccination de masse, deux autres centres seront effectifs au courant des prochains jours, et ce, pour maximiser l’opération de vaccination.

Pour prendre votre rendez-vous pour vous faire vacciner, à compter du 25 février 2021 à 8 heures, allez sur Québec.ca/vaccinCOVID. Il s’agit de la méthode la plus rapide. Si vous êtes dans l’impossibilité de le faire en ligne ou si vous éprouvez des difficultés, demandez à un proche ou appelez au 1 877 644-4545.

Une personne qui accompagne un citoyen de 85 ans et plus pourra aussi se faire vacciner, si elle répond aux critères établis par le gouvernement, soit :

 être âgée de 70 ans et plus;

 présente 3 jours par semaine ou plus en soutien à son proche de plus de 85 ans;

 une seule personne accompagnatrice par citoyen de plus de 85 ans.

Les vaccins, développés par Pfizer, reçus récemment, permettront aussi de poursuivre la vaccination dans les résidences pour personnes âgées (RPA) du territoire. Les autres tranches d’âge seront vaccinées selon les groupes identifiés par le gouvernement et le nombre de doses que recevra le CISSS de Laval. Consultez Québec.ca/vaccinCOVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans notre région.

Lieux des centres de vaccination

Trois centres commerciaux ont été choisis pour assurer l’accessibilité à la population lavalloise :

 à l’ouest, au Méga Centre Notre-Dame, en bordure de l’autoroute 13;

 au centre, au Quartier Laval, près de la place Bell et du Cégep Montmorency;

 à l’est, au SmartCentres Laval Est, à l’intersection de l’autoroute Papineau et de la 440.

Faits saillants sur la vaccination massive

 Chacun des centres de vaccination massive permettra de vacciner de 800 à 1 000 personnes par jour, et ce, sept jours sur sept. Ils seront ouverts pour une période de 12 heures par jour.

 Les citoyens qui se feront vacciner devront avoir en leur possession une preuve d'identité et de résidence à Laval.

 À court terme, le parcours se fera sans papier, rapidement et dans un environnement sécuritaire, grâce au système informatisé.

 Un parcours en 5 étapes sera proposé aux citoyens :

1. en commençant par une inscription rapide;

2. une brève évaluation et le consentement à la vaccination;

3. un professionnel de la santé vous identifiera à nouveau pour s’assurer de l’identité de la bonne personne;

4. le vaccin est administré;

5. avant de quitter, afin d’observer une réaction allergique possible, une période d’attente de 15 minutes est nécessaire, ou plus si requis.

Rappel au sujet de la campagne de vaccination à Laval

Depuis le 23 décembre dernier, la vaccination est commencée à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé auprès des employés de CHSLD, de ressources intermédiaires et de RPA. Ensuite, au mois de janvier 2021, le personnel du CISSS de Laval a complété la vaccination de l’ensemble des usagers en CHSLD publics.

Plusieurs mois seront nécessaires pour immuniser une proportion suffisamment importante de la population. Nous rappelons que le début de la vaccination ne signifie aucunement la fin des mesures sanitaires.

Il faut donc continuer de se protéger en respectant les mesures de distanciation sociale, en portant le masque ou le couvre visage et en se lavant les mains régulièrement. Nous rappelons aux Lavallois que la région est en « zone rouge » et qu’il est important d’éviter les contacts et de respecter les différentes consignes émises par la santé publique.

Besoin de main-d'œuvre

Le CISSS de Laval cherche à pourvoir plusieurs postes pour contribuer à cette campagne importante de vaccination contre la COVID-19. Des personnes avec différentes compétences, dont du personnel administratif et de coordination. Les personnes intéressées peuvent consulter le site internet.