Québec va récompenser les moins de 40 ans pour les inciter à se faire vacciner

Québec va inciter les moins de 40 ans à se faire vacciner en offrant des récompenses, a révélé ce matin le premier ministre François Legault lors d’une mêlée de presse diffusée sur internet depuis le stade olympique.

M. Legault a évoqué la possibilité que cela puisse prendre la forme d’une loterie, mais n’a pas donné plus de détails, affirmant que le ministre de la Santé Christian Dubé fera bientôt une annonce officielle à ce sujet.

Depuis plusieurs semaines et malgré toutes les stratégies employées jusqu’à maintenant par le gouvernement, la vaccination stagne dans ce groupe d’âge.

Le premier ministre est revenu à la charge en rappelant l’importance d’arriver à un pourcentage de 75 % de gens qui auront reçu les deux doses nécessaires de vaccin pour atteindre l’immunité collective d’ici la fin de l’été.

« On est actuellement à 17 % et il y a encore du travail à faire, a souligné M. Legault. Il faut augmenter notre protection. C’est important pour chaque individu, mais aussi pour les personnes qui sont vulnérables. C’est important aussi pour les gens qui veulent voyager parce qu’on voit, avec les discussions qu’on a avec le gouvernement fédéral qu’on va exiger les deux doses pour voyager. J’invite tous les Québécois à recevoir une deuxième dose le plus rapidement possible. »

Questionné sur la décision d’Ottawa de vouloir mettre fin à la quarantaine obligatoire pour les voyageurs, le premier ministre s’est dit en faveur, mais à certaines conditions.

« On a eu une discussion jeudi dernier entre les provinces puis avec Justin Trudeau un peu plus tard. On est d’accord pour ouvrir les frontières, à commencer par les États-Unis, mais à condition que les personnes aient reçu leurs deux doses. Ça suppose un passeport vaccinal et il va falloir que le gouvernement fédéral travaille avec les États-Unis pour s’en assurer. Ça prend une vaccination complète. »