Un outil pour mieux référer les personnes proches aidantes d'aînés

Le gouvernement du Québec, l’Appui pour les proches aidants et la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer ont lancé cette semaine l'outil Référence aidance Québec pour permettre aux professionnels(les) de la santé de plus facilement identifier et référer les personnes proches aidantes d’aînés.

Il faut savoir que les meilleures pratiques recommandent une orientation rapide des aidantes et aidants et de leurs aidés(es) vers les services répondant à leurs besoins. Or, les personnes proches aidantes ne ressentent pas toujours le besoin de demander du soutien, surtout en début de parcours et courent le risque de s’épuiser. C'est dans cet objectif qu'a été créé ce nouvel outil. Il permet un accompagnement rapide des personnes proches aidantes, peu importe où elles se trouvent dans leur parcours.

« Avec Référence aidance Québec, le but est d’intervenir rapidement, au début du parcours, avant que la personne proche aidante ne soit trop fatiguée. Il s’agit de l’aider à préserver sa qualité de vie, notamment en parlant à un conseiller ou une conseillère spécialisé(e). Elle pourra ainsi être écoutée, obtenir de l’information, être référée à des organismes », a présenté Guillaume Joseph, directeur général de l’Appui pour les proches aidants.

Par voie de communiqué de presse, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer a indiqué être ravie de ce nouvel outil. Cela offre la possibilité à la personne proche aidante de bénéficier de soutien, de formation et d’un répit de qualité pour pouvoir accompagner au mieux son proche atteint.

« De plus, un accompagnement précoce est nécessaire pour permettre aux personnes atteintes de demeurer à domicile le plus longtemps possible, de maintenir leur autonomie et d’avoir accès à des stratégies de stimulation qui favorisent le maintien de leur qualité de vie », de déclarer Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

À qui l’outil est-il destiné ?

Le site Référence aidance Québec s’adresse aux professionnels(les) du réseau de la santé en contact des personnes proches aidantes d’aînés. Ces derniers fournissent, sans rémunération, de l’accompagnement ou des soins à un ou des proches en perte d'autonomie, que ce soit un membre de leur famille ou non, un père vivant avec la maladie d’Alzheimer, une voisine atteinte du cancer, une conjointe vivant avec la maladie de Parkinson...

Cet outil simple d’utilisation facilite le référencement des personnes proches aidantes et leur permet ainsi d’accéder plus rapidement au soutien dont elles pourraient avoir besoin.

Avec l’accord de la personne proche aidante, le membre du réseau de la santé (médecin, travailleur ou travailleur(se) social(e), infirmière...) remplit un court formulaire sur referenceaidancequebec.ca pour référer la personne proche aidante à des experts(es) qui seront à son écoute et pourront la guider vers des solutions adaptées.

La personne référée est contactée dans un délai de 10 jours ouvrables par des conseillères et conseillers professionnels d'infoaidant, un service de l'Appui pour les proches aidants, ou d'une Société Alzheimer.