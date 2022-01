Le gouvernement fédéral annonce 118,2 millions pour les besoins en matière de logement

Depuis le début de la pandémie, le COVID-19 a accru le besoin de logements abordables et a fait augmenter le nombre de sans-abri au Canada.

Le gouvernement du Canada a créé la Stratégie nationale sur le logement afin de construire des centaines de milliers d'unités et de fournir des logements abordables aux gens d'un océan à l'autre.

En continuant d'investir dans le logement abordable, le gouvernement fédéral renforce les collectivités, crée des emplois et fait croître la classe moyenne, tout en luttant contre l'itinérance et en aidant les Canadiens vulnérables.

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement du Canada a investi 500 millions de dollars sur 10 ans dans l'Initiative fédérale de logement communautaire (ISCF) afin de protéger l'abordabilité pour les résidents.

Ces fonds permettront de stabiliser le fonctionnement de quelque 55 000 logements communautaires dont les ententes d'exploitation sous administration fédérale ont pris fin après le 1er avril 2016.

Aujourd'hui, Ahmed Hussen, le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé un montant supplémentaire de 118,2 millions de dollars sur sept ans, pour la phase 2 de l'ISCF pour les anciens fournisseurs de logements administrés par le gouvernement fédéral dont les ententes ont pris fin avant le 1er avril 2016.

« Il y a cinq ans, notre gouvernement a annoncé la toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada, notre plan de plus de 72 milliards de dollars visant à faire en sorte que tous les Canadiens aient un chez-soi. Nos mesures ont beaucoup évolué depuis, et grâce à l'Initiative fédérale de logement communautaire, nous faisons un pas de plus vers la concrétisation de notre vision. Cette prolongation de la phase 2 fait en sorte que les familles n'ont pas à se soucier de garder leur logis et qu'elles offrent un logement sûr et abordable qui répond à leurs besoins », souligne Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion.

Ces fonds devraient permettre d'appuyer et de stabiliser le fonctionnement de quelque 18 000 logements communautaires en assurant l'abordabilité pour les résidents à faible revenu.

Les trousses d'inscription seront envoyées aux fournisseurs de logements jugés admissibles au cours des prochaines semaines.