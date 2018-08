Jeune homme de 17 ans porté disparu à Laval

Le Service de police de Laval est à la recherche de Sébastien Wisler ROSIMA, 17 ans. Sébastien Wisler a été vu pour la dernière fois le 15 août à Laval.

Le jeune homme, originaire d’Haïti, a traversé au Québec des États-Unis avec un membre de sa famille, il y a 1 an. Il aurait exprimé la volonté de vouloir retourner aux États-Unis, croyant retrouver d’autres membres de sa famille.

Sébastien Wisler Rosima est de race noire et s'exprime en anglais. Il mesure environ 5'9" et pèserait 140 lbs. Il a les cheveux et les yeux noirs.

Toute information permettant de retracer ce jeune garçon sera traitée, confidentiellement, par le biais de la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou par le 911 en mentionnant le dossier LVL 180815 0006