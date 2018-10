Bilan préliminaire pour l’opération Armure

Le Service de police de Laval a procédé, ce matin, au dénouement d’une enquête en matière de vente et de trafic de stupéfiants, débutée en octobre 2017. L’opération, qui a débuté à 4 h, s’est déroulée dans quatre villes : Laval, Ste-Sophie, Mirabel et Rosemère. Plus de 170 ressources policières de Laval, la SQ, la Régie intermunicipale de police Thérèse-de Blainville et Mirabel ont été impliquées.

Bilan provisoire :

Neuf arrestations, des hommes âgés entre 25 et 40 ans;

Neuf adresses perquisitionnées, huit résidences et un commerce, dans les quatre villes ciblée;

Sept véhicules de saisis en matière de bien infractionnel;

Environ 115 000 $ en devises canadiennes;

Une vingtaine d’onces de cocaïne;

Plusieurs comprimés de drogues qui demeurent à être identifiés;

Cinq litres de GHB;

Une arme de poing;

Documents de comptabilité.

Les accusés comparaîtront demain après-midi sous diverses chefs d’accusation, dont trafic, complot, possession en but de trafic et possession d’arme.

Un bilan final suivra dans les prochains jours.

Toute information reliée à un acte criminel sera traitée confidentiellement sur la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou au 911