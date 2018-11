Il enlève son ex-conjointe et leur poupon de 6 semaines

Le Service de police de Laval a annoncé en fin de soirée, le jeudi 1 novembre avoir localisé David Santiago Caballero Rodriguez, âgé de 20 ans. Le jeune homme a pris la fuite à la suite de l’enlèvement de son ex-conjointe et de leur fils de 6 semaines.

À 13 h 05, le suspect s’est rendu à Pont-Viau, à l’intersection des rues de la Bretagne et Fleur-de-Lys. Il a vu le véhicule dans lequel prenait place son ex-conjointe. À l’aide d’un objet contondant, il aurait menacé la conductrice pour qu’elle sorte du véhicule. Il a ensuite pris place derrière le volant et a quitté en direction des Laurentides.

Quatre-vingt-dix minutes plus tard, il a été localisé par les policiers de Laval assisté de la Sureté du Québec, sur le chemin Morrison. Il a immobilisé le véhicule et pris la fuite à la course dans le boisé voisin.

Les policiers du Service de police de Laval ont finalement procédé à l'arrestation du suspect dans le secteur de Lachute. Fort heureusement, la femme et le poupon n'ont pas été blessés.