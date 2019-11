Avis de recherche: Lina Yamini, 15 ans, a disparu depuis le 17 novembre

Le Service de police de Laval (SPL) demande l'aide de la population pour retrouver Lina Yamini, âgée de 15 ans. Le 17 novembre, elle a quitté son domicile pour aller rejoindre un ami, mais elle n’est jamais revenue depuis. Sa famille craint pour sa sécurité. Elle pourrait se trouver sur le territoire de Montréal.

Voici sa description: Lina Yamini est une jeune fille blanche, elle parle français, mesure 1m60 (5'3" pi) et pèse 50 kg (110 lb). Ses cheveux sont bruns et rasés, ses yeux sont également bruns. Elle arbore un piercing sur la narine droite et au moment où elle a disparu, elle portait des vêtements noirs.

Toute personne qui aurait de l'information concernant Lina Yamini peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL191117-053