Disparition d'Amanda Bédrad, 16 ans

Le Service de police de Laval demande l'aide de la population pour retrouver Amanda Bédard, âgée de 16 ans.

Le 9 janvier, elle s’est présentée à un rendez-vous dans le secteur de Verdun à Montréal, mais elle n’est jamais revenue chez elle. Sa famille s’inquiète pour sa sécurité due à de mauvaises fréquentations.

La jeune fille parle français, mesure 1 m 68 (5 pieds 6 pouces) et pèse 52,3 kg (115 lb). Ses cheveux bruns et ses yeux pers. Le jour de sa disparition, elle portait un coton ouaté bleu royal, des souliers bleus et une tuque noire.

Toute personne qui aurait de l'information concernant Amanda Bédard peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL200109-051.