À Laval, une adolescente de 16 a disparu depuis le 2 juin

Le service de police de Laval demande l'aide de la population pour retrouver Jennifer Allard-Gould, âgée de 16 ans. Le 2 juin dernier, elle a quitté son domicile pour se rendre à un rendez-vous, mais elle n’est jamais revenue.

Sa famille craint pour sa sécurité dû à de mauvaises fréquentations. Elle pourrait se retrouver sur le territoire de Montréal.

La jeune fille est blanche, elle parle français. Elle mesure 1 m 68 (5 pieds 6" pouces) et pèse 54.5 kg (120 lb). Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus. Comme signe distinctif, elle a un anneau au nez et elle portait un chandail à capuchon avec les manches de couleur noire de marque "Zoo York", un pantalon de jogging bleu 3/4 et des sneakers noirs "Nike".

Toute personne qui aurait de l'information concernant Jennifer Allard-Gould peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 200602 044.