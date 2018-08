Quatre conseils pour faire des lunchs nutritifs sans se casser la tête

Le retour de la saison des lunchs est à nos portes et si la rentrée vous fait angoisser à l’idée de ne pas savoir quoi mettre dans les lunchs de vos enfants, consolez-vous car que vous n’êtes pas seul.

Un sondage récent mené par la Fondation pour les enfants le Choix du Président a dévoilé que la moitié des Canadiens trouvent difficile de préparer des lunchs nutritifs pour leurs enfants, malgré qu’il s’agisse d’un facteur clé pour leur réussite scolaire.

Pour vous aider à assembler des lunchs que vos enfants mangeront avec appétit, Geneviève Ledoux, diététiste, vous propose quelques idées astucieuses pour rendre la boîte à lunch attrayante.

Utilisez différents types et formats de pain pour ajouter de la variété. Optez pour une pizza végé sur pita de blé entier pour une version plus santé de la classique pizza, ou découpez les sandwichs avec un emporte-pièce pour les rendre plus amusants à regarder et à manger.

Laissez-les mettre ce qu’ils veulent dans un contenant à plusieurs compartiments en choisissant parmi une variété de produits frais préparés en début de semaine. La seule contrainte est de leur demander d’avoir au moins trois groupes alimentaires. Comme les enfants sont plus enclins à manger la nourriture qu’ils ont choisie, il s’agit d’une excellente façon de s’assurer que leur lunch ne finisse pas à la poubelle.

Essayez une salade et des wraps à faire soi-même avec une feuille de riz et du yogourt ou une vinaigrette. Les enfants adorent manger avec les doigts, et les wraps translucides sont hyper alléchants quand ils sont composés de légumes ou de fruits aux couleurs vives.

Amusez-vous en préparant avec eux des sandwichs roulés sur tortilla. Ils auront autant de plaisir à les garnir et à les rouler qu’ils en auront à les déguster.

Source : L'Édition Nouvelle