Laval bien représentée au gala Forces AVENIR

Des élèves et des enseignants d’établissements scolaires de Laval ont été récompensés jeudi soir au gala Forces AVENIR, présenté par Desjardins, qui vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant et la persévérance.

D’abord, le projet Jeune coop Bistro Gourmand, de l’école Horizon-Jeunesse, a reçu une médaille d’or dans la catégorie Projet engagé, en plus d’une bourse de 1 000 $. Le prix a été remis aux membres du projet lors de cette prestigieuse soirée de reconnaissance annuelle qui s’est tenue au Capitole de Québec.

Le projet compte deux volets : un service alimentaire et des machines distributrices. La coopérative est gérée par une classe d’élèves dysphasiques, qui retirent de cette implication de nombreux bénéfices, comme le développement de leur confiance, de leur autonomie et de leurs méthodes de travail.

Également de la Commission scolaire de Laval, les enseignants François Tarrab et Benoit Pelland et l’élève Samuel Barrette ont pour leur part remporté une médaille d’argent dans les catégories Personnel engagé et Élève persévérant, jumelée d’une bourse de 500 $.

Samuel Barrette, est un élève qui épate par sa soif d’apprendre, Malgré son syndrome de Leigh, une maladie neurologique dégénérative, sa cécité partielle et sa surdité, l’élève de l’école Horizon-Jeunesse ne se laisse jamais abattre. Il utilise tous les outils à sa disposition pour faciliter son apprentissage, et n’hésite pas à prendre la parole en classe, même s’il éprouve certaines difficultés langagières.

L’enseignant François Tarrab, aussi de l’école Horizon-Jeunesse, considère qu’il faut rester près des jeunes si l’on veut favoriser leur épanouissement C’est pourquoi il a mis sur pied le projet Voyages.com, qui offre l’occasion aux élèves de partir à l’aventure tout en développant leurs connaissances et leur ouverture sur le monde.

De son côté, Benoit Pelland est un jeune enseignant qui s’implique activement dans plusieurs activités à l’école Georges-Vanier. Voyages étudiants, portes-ouvertes, gala méritas; celui qui a lui-même étudié dans cette école secondaire ne compte pas les heures lorsque vient le temps de contribuer à l’épanouissement des jeunes. Il s’engage également au sein du club de course scolaire, qui regroupe une quarantaine de jeunes, dont quatre vivant avec un trouble du spectre de l’autisme.

Dans le cadre de ses galas secondaire et universitaire, présentés par Desjardins, Forces AVENIR a remis un total de 175 000 $ en bourses. De plus, en collaboration avec des universités québécoises, des bourses d’études universitaires ont été distribuées en juin dernier auprès d’élèves engagés et persévérants, pour une valeur totale de 540 000 $.

L’organisme contribue ainsi à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.