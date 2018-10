Le Programme des pages de la Chambre des Communes : une opportunité pour nos jeunes

Le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, est fier d’annoncer le lancement de la campagne de recrutement du Programme des pages de la Chambre des communes pour 2019-2020.

Le Programme des pages permet à 40 étudiants de premier cycle inscrits à temps plein dans l’une des quatre universités de la région de la capitale nationale à travailler à temps partiel en tant que pages au cours de leur première année d’études. Cette opportunité est une expérience de travail de qualité au sein des institutions politiques canadiennes. C’est l’occasion pour de jeunes Canadiens de découvrir le fonctionnement de la vie parlementaire et d’y participer.

Les pages fournissent divers services aux députés, au Président de la Chambre et aux occupants du fauteuil ainsi qu’aux greffiers du Bureau. Entre autres, les pages recueillent et distribuent des documents officiels, transmettent des messages aux députés ou encore, assurent la liaison entre les députés et leurs bureaux sur la Colline.

« La vie parlementaire à Ottawa est sans répit et c’est une chance d’avoir les pages pour nous aider dans nos fonctions de parlementaires. C’est une opportunité de qualité pour les jeunes Canadiens de découvrir les réalités du travail parlementaire et d’en apprendre tous les jours plus sur ce qui fait la vie politique de notre pays. Surtout, c’est une occasion de vivre en temps réel la politique canadienne ». a souligné Angelo Iacono, député d’Alfred-Pellan.

Le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, invite tous les jeunes étudiant(e)s intéressés(e)s à participer au Programme des pages de la Chambre des communes à se rendre sur le site du programme pour trouver toutes les informations pertinentes pour déposer sa candidature. Les candidat(e)s ont jusqu’au 3 décembre 2018 pour soumettre leur demande.