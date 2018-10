Lancement 2018/2019 de la LIRTA

La 17e saison de la Ligue d’improvisation de la Rencontre Théâtre Ados (LIRTA) a été lancée mardi 16 octobre pendant le match inaugural des équipes Le Maelstrom et Le CIClone au Collège Laval, élue "école courtoise" par la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval pour la saison 2017-2018.

Hier soir, en même temps que le lancement, une première vague de matchs a eu lieu. En plus du Collège Laval, ce sont en tout 6 matchs qui se sont déroulés sur l'ensemble du territoire dans les écoles des Patriotes, Horizon-Jeunesse, Rive-Nord, à la Polyvalente Deux-Montagnes et à l'Académie Sainte-Thérèse.

Plus grande ligue d’improvisation pour les jeunes du secondaire au Québec, la LIRTA aura insufflé la passion du jeu théâtral à bon nombre d'adolescents dont les comédiens et humoristes Pier-Luc Funk et Mehdi Bousaidan. La ligue s’agrandit d’année en année et sera composée pour la nouvelle saison de plus de 46 équipes issues de 26 écoles soit près de 370 adolescents originaires des régions de Montréal, de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. Les équipes s’affronteront jusqu’en avril au cours de 228 matchs.

LIRTA Junior, l’improvisation pour les préados

Pour la troisième année, la LIRTA Junior, des ateliers d'improvisation pour les préadolescents du primaire, reprendra ses activités. Ce sont environ 250 ateliers qui auront lieu dans les écoles primaires de Laval. la saison se clôturera pendant le festival en avril 2019 avec des tournois d'improvisation amicaux.

Partenaire principal de la LIRTA depuis plus de 10 ans, la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval renouvelle cette année son précieux partenariat auprès de la LIRTA et la LIRTA Junior. La RTA tient également à remercier Hydro-Québec pour son soutien pour l'ensemble de nos activités d'improvisation et Fondation Evenko, pour son appui pour la LIRTA.

Joue-moi un dessin à Laval

Afin de promouvoir l’improvisation au-delà de la salle de spectacle, la RTA mettra en place 6 ateliers d'improvisation alliant comédiens et bédéistes au Centre jeunesse de Laval pendant le mois de novembre. Les comédiens participants seront Roberto Sierra et Jean-Alexandre Giguère et les bédéistes, Julien Paré-Sorel et Saymone Phanekham.

A propos de la Rencontre Théâtre Ados

La Rencontre Théâtre Ados provoque les échanges entre les artistes de la scène professionnelle et les adolescents depuis 1996. Présenté annuellement au printemps à la Maison des arts de Laval, son festival de théâtre de création est reconnu pour être la plus grande vitrine du théâtre pour ados au Canada. Chef de file en médiation culturelle, la RTA travaille toute l’année au sein du milieu scolaire et communautaire en mettant sur pied des projets artistiques structurants, en plus de piloter la plus grande ligue d’improvisation du Québec pour les jeunes du secondaire, la LIRTA.