Place aux jeunes dans les bibliothèques de Laval

En novembre, les Bibliothèques de Laval invitent les jeunes à des rendez-vous qui sortent de l’ordinaire. Une soirée Interdit aux adultes et une tournée de consultation en bibliothèque ont été organisées spécialement pour eux.

Du 7 au 29 novembre, les Bibliothèques de Laval organisent La tournée des ados auprès des jeunes de 10 à 17 ans, dans les neuf bibliothèques de son réseau. « C’est une occasion unique pour les jeunes de venir s’exprimer sur leur vision d’une bibliothèque de quartier et sur ce qu’ils souhaitent voir s’y développer en termes de programme d’activités, de collections et d’aménagement de l’espace. De plus, un tirage est prévu parmi les participants », a confié le conseiller de Renaud, Aram Elagoz.

Les activités se tiendront après les classes, soit à compter de 15h. Renseignez-vous sur le site repensons.laval.ca sous l’onglet Tournée des ados.

Soirée Interdit aux adultes

Pour la première fois, les bibliothèques de Laval organisent une soirée dédiée exclusivement aux 10 à 14 ans. Le 17 novembre, de 18 h à 22 h, la bibliothèque Multiculturelle sera l’hôte d’une immense fête où l’on retrouvera une panoplie d’activités : DJ, arcades, bonbons, tirages, projection vidéo, coin photo et bien plus! Inscription requise à inscriptions.laval.ca et pour tous renseignements, consultez le calendrier.laval.ca.