Découvre l'espion en toi, ce dimanche à Laval

C’est ce dimanche 11 novembre de 10 h à 11 h 15 que sera présenté le spectacle « Découvre l’espion en toi », visant à éduquer les enfants et à outiller les parents en lien avec la prévention des agressions. L'événement se tiendra au Cinéma Cinéplex de Laval situé au 2800 avenue du Cosmodôme.

Au menu, présentation en plusieurs segments du court-métrage d’animation Mimi, il faut sauver Duncan, entrecoupée de mises en situation et de discussions.

Cet événement se veut un outil amusant de sensibilisation pour les jeunes de 5 à 11 ans et leur famille, tant sur le plan de la sécurité que de la prévention de la violence et de l’intimidation.

Les enfants repartent d’ailleurs avec un cahier d’exercices faisant partie de la trousse Cédrika, qui facilitera la conscientisation des enfants devant différentes menaces extérieures et qui permettra d’aborder, avec leurs parents, des sujets difficiles de manière positive.

Répondant aux exigences du projet de loi no 56 (prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école), le spectacle s’adresse à tous les jeunes du Québec.