Cet hiver, ça bouge au Musée Armand-Frappier

Cet hiver, le Musée Armand-Frappier propose une programmation festive et éducative pour petits et grands. Avec son activité des Fêtes autour de l’exposition « Nous et les autres – Des préjugés au racisme » et avec ses ateliers « Jeunes au labo !», le Musée se surpasse pour vous faire faire de joyeuses découvertes !

Discorde chez les lutins : l'ADN à la rescousse !

Visite animée de l’exposition et activité au laboratoire Les 15, 22, 27, 28 et 29 décembre 2018 et 3, 4 et 5 janvier 2019, de 10h à 17h.

En cette période des Fêtes, la chicane est prise chez les lutins au Pôle Nord ! Des milliers de jouets sont à fabriquer et les lutins ne font que se chicaner. Pourquoi ? Deux clans se sont formés, les lutins aux oreilles pointues et les lutins aux oreilles rondes, chaque groupe croyant qu'il est meilleur que l'autre. En participant à une visite animée de l'exposition « Nous et les autres - Des préjugés au racisme » et en réalisant au laboratoire l'activité « Extraction d'ADN », les visiteurs tenteront de rétablir l'harmonie chez les lutins. Mission impossible ou non ?

Activité tarifée – Inscriptions en cours

Informations :

musee‐afrappier.qc.ca

450 686‐5641 poste 0

Session hiver/printemps des ateliers « Jeunes au labo !»

Ateliers au laboratoire

Du 29 janvier au 6 avril (pause les 2 et 9 mars) 2019.

Le Musée Armand-Frappier propose « Jeunes au labo !», des séries de 9 ateliers au laboratoire destinées aux enfants de 6 à 8 ans (1h) et aux jeunes de 9 à 13 ans (1h30). Ils y réalisent de nombreuses expériences afin de résoudre des énigmes scientifiques captivantes ! Accompagnés par des animateurs, experts en vulgarisation, les jeunes relèvent des défis (fictifs, bien entendu !) à l’aide de protocoles, matériel et équipements scientifiques, dans un vrai laboratoire ! Cet hiver, les enfants de 6 à 8 ans exploreront le monde fascinant des micro-organismes alors que les plus vieux, de 9 à 13 ans, détermineront si des nouveau-nés ont été interchangés de lits à la pouponnière de l’hôpital.

Activité tarifée – Inscriptions dès le 1er décembre

Information :

