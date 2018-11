Quatrième édition du Salon Jouons en dedans de Laval

À Laval, il y a toujours un endroit où l’on peut s’amuser, se divertir et se laisser surprendre, et ce, peu importe les soubresauts de la météo. Pour un avant-goût de la vaste gamme d’activités intérieures qu’il est possible de faire à Laval et ainsi répondre à l’éternelle question « quelle activité pourrions-nous faire aujourd’hui avec les enfants? », le Salon Jouons en dedans, qui se tiendra au Cosmodôme les 24 et 25 novembre prochains, est LE rendez-vous à inscrire à son agenda.

Pour cette quatrième édition, près de 15 attraits touristiques seront présents. Les visiteurs du Salon Jouons en dedans découvriront ou redécouvriront qu’à Laval, dans un rayon de quelques kilomètres, ils peuvent vivre une foule d’expériences étonnantes au fil d’attraits uniques.

Lors de cet événement gratuit, les visiteurs pourront faire l’essai d’activités stimulantes en vue de prochaines sorties en famille. Parmi les activités offertes, parents et enfants auront la chance, entre autres, de tester leurs habiletés de funambules au kiosque de iSaute, d’enfiler un sarrau et d’effectuer des manipulations scientifiques avec les animateurs du Musée Armand-Frappier, de surfer sans se mouiller au Maeva Surf, d’évaluer leurs connaissances sur la consommation d’eau potable au Centre d’interprétation de l’eau, d’explorer les confins de l’espace au Cosmodôme, de grimper sur le mur d’escalade de Clip'n climb installé à l’intérieur du Salon, et plus encore.

« En plus d’être une belle occasion de partager un moment en famille, le Salon Jouons en dedans est l’endroit idéal pour faire le plein d’idées de cadeaux originales pour les Fêtes. Laval regorge d’activités intérieures où tous les membres de la famille peuvent vivre des moments uniques et très divertissants », souligne Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.

Pour en savoir plus, visitez www.jouonsendedans.com