Soutenir la création théâtrale destinée aux adolescents à Laval

Les artistes et les créateurs canadiens permettent aux différents publics de découvrir le monde par l’art. En appuyant des diffuseurs artistiques, notre gouvernement contribue à créer des emplois, à stimuler l’économie et à favoriser l’accès aux arts de la scène au sein des communautés.

L’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé le 11 janvier, l’octroi d’une somme de 120 000 dollars sur quatre ans à la Rencontre Théâtre Ados.

« Qu’il soit un moyen d’expression ou d’apprentissage, l’art offre des bienfaits formidables aux jeunes Canadiens qui forgent leur identité. En facilitant l’accès aux arts, les diffuseurs comme la Rencontre Théâtre Ados leur permettent de vivre des expériences artistiques positives et participatives. Notre gouvernement est fier de soutenir la Rencontre Théâtre Ados et de contribuer au rayonnement du théâtre pour adolescents », de dire l’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Présenté au printemps, le festival de la RTA est la plus grande vitrine de théâtre pour adolescents au Canada. La Rencontre Théâtre Ados offre également de nombreuses activités de médiation culturelle tout au long de l’année et elle pilote la plus grande ligue d’improvisation du Québec pour les élèves du secondaire.

Accordée par l’entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, cette aide permettra à la Rencontre Théâtre Ados de présenter des œuvres théâtrales aux jeunes au cours des quatre prochaines années.

« Chef de file en médiation culturelle et solidement ancrée dans sa communauté, la Rencontre Théâtre Ados salue l’engagement de Patrimoine canadien qui soutient financièrement l’organisme depuis 2008. Ce financement pluriannuel, essentiel pour notre développement, favorisera les échanges artistiques entre les artistes canadiens et les jeunes du secondaire », souligne Mme Sylvie Lessard, directrice générale et artistique, Rencontre Théâtre Ados.

Rencontre Théâtre Ados

Fondée en 1996, la Rencontre Théâtre Ados est un diffuseur spécialisé qui présente chaque année le festival de la Rencontre Théâtre Ados (RTA). Elle a pour mission de soutenir, de promouvoir et de diffuser le théâtre de création professionnel pour un public âgé de 12 à 17 ans ainsi que de développer la passion du théâtre chez les adolescents.

Le financement pluriannuel, qui s’élève à 120 000 dollars, contribuera directement à la réalisation des activités offertes dans le cadre du festival jusqu’en 2022. La programmation des quatre festivals à venir (de 2019 à 2022) compte notamment une dizaine de productions théâtrales, 200 rencontres de médiation en milieu scolaire, des journées d’information à l’intention des enseignants, des ateliers exploratoires et des chantiers de création.

La mouture 2019 du festival aura lieu du 25 mars au 13 avril. Un total de 72 000 personnes sont attendues aux festivals des quatre prochaines années.

Chaque année, le Fonds du Canada pour la présentation des arts appuie environ 650 festivals artistiques professionnels, séries de spectacles et autres activités liées à la présentation des arts dans plus de 250 villes ou communautés partout au Canada.