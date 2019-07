Fait-il trop chaud pour sortir avec des enfants

Les prochains jours s'annoncent encore très chauds et humides et possiblement que plusieurs d'entre vous seront en vacances et aimeraient en profiter pour passer du temps à l'extérieur en famille. Or, avant de planifier une randonnée pédestre ou à vélo avec les enfants, saviez-vous qu'il existe une Charte de température qui vous permet de savoir s'il fait trop chaud ou trop froid?

Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM), chef de file en matière de sécurité sur les aires de jeu extérieures et de développement moteur du jeune enfant, est fier d'avoir révisé et mis jour sa Charte des températures, disponible depuis 2005.

La version 2019 de sa charte, créée à partir des recommandations d’Environnement Canada et adaptée à partir de textes de Child Care Watch (du Iowa Department of Public Health), comprend les indices de chaleur en fonction des pourcentages d'humidité, et les indices de refroidissement en fonction des facteurs éoliens.

« C'est donc grâce à l'observation des changements de température que les parents, les éducatrices à l’enfance ou toute personne qui prend soin de tout-petits pourront planifier adéquatement leurs activités et leurs sorties, en respectant les facteurs liés à la santé et à la sécurité des enfants dont elles ont la responsabilité », mentionne madame Sylvie Melsbach, spécialiste du jeu et initiatrice de cette charte.

La Charte des températures 2019 peut être téléchargée gratuitement sur le site Internet du RCPEM, à partir du www.rcpem.com.