Laval remet 3000 $ à trois refuges

Dans le cadre de la Semaine nationale de la stérilisation animale au Québec​​​, Laval a remis trois subventions de 1000 $ chacune aux organismes lavallois Auberge Zen Refuge, La Chatisfaction et Un toit pour chats. Grâce à celles-ci, plus d’une douzaine de chats errants seront bientôt recueillis, soignés, stérilisés puis offerts en adoption.

« Bien consciente de l’importance de la stérilisation des animaux, la Ville pose aujourd’hui un geste concret afin de réduire le nombre de chats abandonnés sur son territoire. La stérilisation de ces chats aidera non seulement à diminuer les nuisances reliées à leur présence dans un quartier, mais aussi à réduire le nombre de chats errants, pour le bien-être de tous », souligne Sandra Desmeules, conseillère municipale de Concorde­—Bois-de-Boulogne, membre du comité exécutif et responsable du dossier de la gestion animalière.



Des chats domestiques abandonnés et des chats sauvages qui pourraient être domestiqués errent sur le territoire lavallois. Souvent, ces animaux ne sont pas stérilisés, et c’est ce qui cause la formation de colonies de chats errants. En une année, une chatte peut donner naissance à une quinzaine de chatons, dont en moyenne huit femelles. Ainsi, la stérilisation d’une douzaine de chats permettra à elle seule d’empêcher la naissance de plus d’une centaine de chatons en une année seulement.

À propos de la Semaine nationale de la stérilisation animale au Québec

Instaurée par l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) en pratique des petits animaux, la Semaine nationale de la stérilisation animale en est à sa 6e édition.

Chaque année, plus de 200 organismes, établissements et médecins vétérinaires participent à l’événement de différentes manières. L’objectif 2018 est de stériliser, à l’échelle du Québec, 1 000 chats errants ou abandonnés. La Ville de Laval est fière de participer à l’atteinte de cet objectif.

Pour tous les détails concernant les actions de la Ville de Laval en matière de gestion animalière, visitez le www.animaux.laval.ca.