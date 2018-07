Programme PME en action - Plus de 20 000 $ pour appuyer la croissance de l'entreprise Gérodon (Canada)

Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du programme PME en action, une contribution financière de 20 640 $ à l'entreprise Gérodon (Canada) afin de soutenir la réalisation de ses démarches visant l'optimisation de ses processus de gestion des commandes.

Grâce à ce projet, qui représente des investissements de 64 500 $, l'entreprise compte améliorer sa performance quant à la gestion des commandes et prévoit, avec la croissance de ses ventes, créer une vingtaine d'emplois.

Le député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire du ministre des Finances, M. Saul Polo, et la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, en ont fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

« Le programme PME en action permet aux entreprises d'accroître leur expertise en matière de gestion et de renforcer leur productivité. En mettant en place une stratégie de croissance pour Bedco, Gérodon (Canada) assurera sa compétitivité et sa pérennité. Nous sommes fiers de soutenir cette PME, qui participe activement à la vitalité de la région de Laval », de dire le député de Laval-des-Rapides Saul Polo.

Gérodon (Canada) est une maison-mère possédant les filiales suivantes : Bedco, une entreprise manufacturière de pointe, experte dans la fabrication de mobilier de laboratoire; Bedcolab, une entreprise offrant des services d'aménagement de laboratoire, de gestion de projet et d'installation; Romacon, une entreprise immobilière. Bedco et Bedcolab offrent, en collaboration, des services destinés aux centres universitaires, aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, aux hôpitaux ainsi qu'aux laboratoires industriels.

Depuis 2017, Gérodon (Canada) a entrepris la mise en œuvre de sa stratégie numérique au sein de sa division Bedco. L'entreprise a ajusté son modèle d'affaires afin de répondre aux nouvelles conditions du marché de la conception et de la fabrication d'armoires de laboratoire et de hottes chimiques.

La refonte complète de ses processus permettra une gestion allégée des commandes et réduira les délais d'attente liés à la conception et à la fabrication. Ces changements, qui comprennent notamment la mise en place d'outils de gestion destinés à l'accompagnement des distributeurs, assureront la croissance de sa productivité.

« Grâce aux changements planifiés, l'entreprise pourra exploiter pleinement les occasions d'affaires et continuer à viser l'excellence en matière de production. Je suis fière de souligner le travail et la rigueur d'entreprises audacieuses qui, comme Gérodon (Canada), misent sur l'innovation et la productivité. J'invite toutes les PME québécoises à suivre les pas de celles‑ci et à moderniser leurs pratiques et leurs processus afin de renforcer l'économie régionale », ajoute Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval.