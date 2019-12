Laval dévoile son programme triennal d'immobilisations, de 1,133G$ sur 3 ans

Le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2022 totalise 1,133 G$, soit 336 M$ en 2020, 394 M$ en 2021 et 403 M$ en 2022. Il a été défini en fonction de la capacité de payer des citoyens, de maximiser l’utilisation des fonds et des réserves et de contrôler le niveau de recours à l’emprunt pour assurer une croissance contrôlée de l’endettement à long terme.

Les investissements municipaux du PTI 2020-2022 sont divisés principalement en deux grandes catégories soit le développement des infrastructures, pour 54,3 % des investissements, et 45,7 % pour la protection et la réfection de l’actif existant et le soutien opérationnel.

« En 2020, nous prévoyons d'investir 72,1 M$ dans les réseaux routier, cyclable et piétonnier et 25,9 M$ dans les réseaux d’égout et d’aqueduc. Nous avons la responsabilité de mettre à niveau nos infrastructures qui ont été délaissées pendant de longues années. Nous poursuivrons ce travail afin de faire de Laval une ville toujours plus efficiente », a soutenu le maire Demers.

Voici les projets du PTI:

PRINCIPAUX PROJETS (SUR 3 ANS) Projet de biométhanisation et sécheurs 100,2 M$ et 96 M$ en ultérieur Complexe aquatique

(Demandes de subventions actuellement en traitement auprès des autres paliers de gouvernement pour cette infrastructure que la Ville de Laval est déterminée à construire et qui est désirée par le milieu.) 43 M$ (et 22 M$ en ultérieur) Construction d’un nouveau poste de gendarmerie dans l’ouest de Laval 29 M$ (et 13,4 M$ en ultérieur) Construction d’un nouvel édifice pour la cour municipale 20 M$ Construction de deux casernes de pompiers 28,5 M$ PRINCIPAUX PROGRAMMES (SUR 3 ANS) Programme de réhabilitation d’égouts et d’aqueduc 57,8 M$ Réfection de la chaussée 49,2 M$ Mobilité 38,4 M$ Contrôle des surverses 15,7 M$

Des emprunts aux contribuables de 129,4M$

« Depuis quelques années déjà, la Ville de Laval utilise sainement les réserves financières mises à sa disposition afin de limiter la croissance de son recours à l’emprunt, a assuré le maire. En 2020, les acquisitions d’immobilisations se chiffrent à 336,1, M$, dont 276,5 M$ seraient à la charge de l’ensemble des contribuables. Or, on retranche de cette somme 147,1 M$ qui seront payés comptant. Ainsi, les emprunts à l’ensemble des contribuables se chiffrent plutôt à 129,4 M$ ».

Le budget des paiements comptant a évolué ainsi: en 2018, il équivalait à 141,5M$; à 112,9M$ en 2019 et à 147,1M$ en 2020.

La plaquette du Budget 2020 et PTI 2020-2022 est disponible en ligne pour davantage de détails.