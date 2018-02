Fonds Place-du-Souvenir: Subventions de 62 000 $ pour les élèves de Laval

Le comité exécutif a entériné, en décembre dernier, les recommandations du comité consultatif du Fonds Place-du-Souvenir d’octroyer une subvention à la Fondation scolaire de Laval et une autre à la Fondation Sir-Wilfrid-Laurier, toutes deux liées aux commissions scolaires couvrant le territoire de Laval. Les deux subventions totalisent 62 000 $.

Deux projets bénéfiques pour des élèves lavallois

Pour la Fondation scolaire de Laval, un montant de 26 560 $ a été octroyé pour la réalisation du projet Nager pour survivre, qui vise à prévenir la noyade auprès de 65 groupes d’élèves fréquentant dix écoles de la Commission scolaire de Laval situées dans les secteurs Pont-Viau, Laval-des-Rapides et Chomedey. Ce programme, créé par la Société de sauvetage, sera offert dans le cadre scolaire à 1 500 élèves âgés de 9 à 12 ans, à raison de trois séances comprenant une heure de piscine et des notions de sécurité aquatique. Au terme des trois séances, les élèves recevront un certificat attestant de leurs habiletés aquatiques.

La Fondation Sir-Wilfrid-Laurier recevra quant à elle 35 600 $ pour la réalisation du projet Parcours à obstacles, déployé dans une école primaire et une école secondaire situées dans les quartiers défavorisés de Chomedey et de Pont-Viau. Ce projet consiste à aménager la cour d’école avec un parcours à obstacle intérieur et extérieur incluant des jeux et des équipements adaptés à l’environnement et à l’espace des écoles ciblées. Les 1 500 élèves pourront bénéficier de ces parcours, dont l’objectif est de développer les habiletés motrices des élèves et leurs capacités à prendre des risques, d’augmenter leur estime de soi en plus de développer des habiletés sociales.

Le Fonds Place-du-Souvenir permet d’innover pour la jeunesse

« Nous avons la responsabilité, comme municipalité, de favoriser la pleine émancipation des jeunes. Ces deux projets, déployés dans les écoles lavalloises auprès des élèves issus de milieux défavorisés favorisent leur motivation et leur épanouissement. Ces deux initiatives créent des conditions propices à la réussite éducative », explique Marc Demers, maire de Laval.

« La réussite des élèves lavallois et le développement de leur plein potentiel passent par différentes actions initiées dans le quotidien de leur vie scolaire et personnelle. L’accès au programme Nager pour survivre vient renforcer chez les élèves ciblés un sentiment de confiance et de fierté, en plus d’être une initiative liée directement aux saines habitudes de vie et à la sécurité. Nous remercions sincèrement la Ville de Laval de permettre la mise sur pied de ce projet », se réjouit la présidente de la Fondation scolaire de Laval, Reine Lafond.

« La Fondation Sir-Wilfrid-Laurier est très reconnaissante pour ces importantes sommes remises pour nos écoles. Nous pourrons réaliser un projet innovateur qui aura un impact significatif sur la capacité de concentration des élèves ainsi que sur leurs habiletés sociales et leurs performances académiques. Nous remercions la Ville de Laval pour sa confiance et le soutien dans nos démarches pédagogiques », précise Christian Fréchette, président de la Fondation scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.

Le Fonds Place-du-Souvenir

Le programme Fonds Place-du-Souvenir est un levier d’intervention auprès des jeunes de 0 à 17 ans issus de milieux défavorisés, lancé en 2017. Il provient de la récupération des sommes qui ont été détournées par la corruption et la collusion sur le territoire lavallois. Pour l’année 2017, le budget était de 300 000 $ et pour les années subséquentes le Fonds sera de 600 000 $ annuellement, consacrés à des projets cohérents et complémentaires avec les cibles de la Politique régionale de développement social. Les interventions générées par le Fonds Place-du-Souvenir s’inscrivent à l’intérieur de quatre domaines d’intervention :

· La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

· La persévérance scolaire et la réussite éducative

· L’intégration sociale des jeunes immigrants

· L'accessibilité aux activités culturelles, de loisir, de loisir sportif et du plein air

En 2017, une démarche ciblée a été privilégiée auprès de partenaires intervenant directement dans les domaines d’intervention du Fonds Place-du-Souvenir. Le comité consultatif complète actuellement les modalités d’attribution des fonds pour l’année 2018, lesquelles seront connues au printemps.