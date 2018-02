8 629 $ amassés en collaboration avec le Rocket de Laval

Le 16 février dernier avait lieu la partie de hockey du Rocket de Laval, au profit de la Fondation du Collège Montmorency. Grâce à la vente de billets et du tirage du moitié-moitié, la Fondation a récolté 8 629 $.

Les fonds amassés par la vente de billets serviront à soutenir les douze équipes sportives des Nomades du Collège Montmorency, en plus de contribuer à la réussite éducative et sportive des 250 étudiants-athlètes. Pour chaque billet vendu, la Fondation recevait 8 $ du Rocket de Laval.

Les étudiants du projet Documentaire Nunavik ont également collaboré à la soirée en tant que bénévoles pour le tirage du moitié-moitié. Ce dernier a permis à lui seul d’amasser près de 2 000 $. Cette somme permettra à 16 étudiants du Collège Montmorency d’atterrir au nord du 60e parallèle, dans le village d’Umiujaq au Nunavik, pour vivre un échange culturel hors du commun. Certains des étudiants inscrits au projet réaliseront de courts films documentaires dans le cadre de leur stage en cinéma, ce qui laissera des traces mémorables de ce séjour sur la côte est de la baie d’Hudson.

La Fondation du Collège Montmorency tient à remercier tous les étudiants et membres du personnel bénévoles qui ont participé à la vente de billets ainsi qu’au tirage du moitié-moitié. Votre implication permet à la Fondation de changer des vies depuis plus de 30 ans, en plus d’accompagner les étudiants du Collège Montmorency dans leur parcours d’études supérieures et leur permettre de réaliser leurs idéaux.

Sur la photo de gauche à droite : monsieur Benjamin Roy, directeur Ventes et Marketing du Rocket de Laval, madame Christine Laprise, directrice générale de la Fondation du Collège Montmorency, madame Josée-Christine Boilard, présidente de la Fondation, monsieur Yves Carignan, directeur affaires étudiantes et services à la communauté du Collège Montmorency et monsieur Hervé Pilon, directeur général du Collège Montmorency.