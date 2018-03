La Fondation du Collège Montmorency permet d’amasser 47 900 $ lors de la Loto-voyage

Pour une troisième année consécutive, la Fondation du Collège Montmorency est heureuse d’annoncer que la Loto-voyage au profit des projets de mobilité étudiante internationale a permis d’amasser plus de 47 900 $.

Cette campagne de financement a pour but de réunir des fonds pour appuyer les quelque 400 étudiants qui partent chaque année pour près d’une vingtaine de projets de mobilité étudiante internationale. À titre d’exemple, dix étudiantes accompagnées de deux professeurs en Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques se rendront au Honduras pour fabriquer des orthèses et des prothèses pour des gens dans le besoin.

La Fondation est fière de soutenir cette activité de financement permettant à des centaines d’étudiants de vivre une expérience culturelle hors du commun et tient à remercier tous les étudiants, membres du personnel et partenaires qui ont contribué aux succès de l’événement.

Lors du grand dévoilement qui a eu lieu à l’Agora du Collège Montmorency le 1er mars 2018, la Fondation a également procédé au tirage des billets gagnants. Pour connaître les numéros vainqueurs, consultez la page de l’événement ici : https://goo.gl/zP126N