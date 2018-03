Le Carrefour d’Intercultures de Laval reçoit une aide gouvernementale de 180 581 $

L’accompagnement que les organismes locaux offrent aux personnes immigrantes et à celles issues de la diversité est un élément important dans la réussite de l’intégration de ces personnes. Le député de Chomedey, M. Guy Ouellette, au nom du ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et député de Viau, M. David Heurtel, annonce l’octroi d’une contribution financière de 180 581 $ au Carrefour d’Intercultures de Laval de la part du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), dans le cadre de son Programme Soutien à la mission.

Cette subvention couvre une période de trois ans, soit du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020.

Le Carrefour d’Intercultures de Laval favorise l’accueil, l’établissement, l’orientation et l’accompagnement des nouveaux arrivants dans leur processus d’intégration à la société québécoise. L’organisme offre plusieurs services, dont des cours de français ainsi que des programmes de jumelage et de stage en milieu de travail. Le MIDI appuie les activités de cet organisme depuis 2011.

« L’organisme le Carrefour d’Intercultures de Laval est très engagé envers les personnes immigrantes et envers la communauté de Laval. La participation des personnes immigrantes, que ce soit en milieu de travail ou dans la vie sociale, est un acquis important pour nos collectivités. Je suis très heureux que le gouvernement appuie concrètement la mission de cet organisme. »

Guy Ouellette, député de Chomedey

« Les organismes communautaires participent activement à l’accueil et à l’accompagnement des personnes immigrantes en les aidant à accéder à un emploi et à s’intégrer à leur milieu de vie. Présents dans toutes les régions du Québec, ces organismes sont une porte d’entrée pour les personnes immigrantes et celles issues de la diversité dans leur milieu d’accueil. En appuyant la mission de partenaires comme le Carrefour d’Intercultures de Laval, nous leur donnons la possibilité de jouer pleinement leur rôle. Ce sont les personnes immigrantes et toute la société québécoise qui en bénéficient. »

David Heurtel, ministre de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion et député de Viau

« Le Carrefour d’Intercultures de Laval facilite l’établissement des nouveaux arrivants au Québec et les aide dans leur intégration au sein de la communauté afin de leur permettre d’acquérir leur autonomie tout en respectant leur culture et les valeurs propres de leur pays d’origine. »

Siroun Melkonian, présidente du Carrefour d’Intercultures de Laval

Faits saillants :